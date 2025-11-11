Hito de la inteligencia artificial: una canción creada con IA arrasa y ya es lo más escuchado

Cuando en febrero se supo que los Beatles utilizaron IA para restaurar una canción perdida, muchos en España vaticinaron la llegada del arte creado con inteligencia artificial, ya fueran obras literarias o incluso películas.

Y ya está pasando. Uno de los temas country del momento, llamado Walk My Walk, ha alcanzado el top uno de la lista de ventas digitales de canciones 'country' de Billboard. Lo cierto es que el sencillo, de la 'banda' Breaking Rust, está hecho totalmente con IA.

Tanto el artista como el tema han sido creados enteramente con inteligencia artificial. Esto ha sido confirmado por la propia Billboard, que citó a Breaking Rust como uno de los artistas 'revelación' en esta nueva categoría.

Un tema hecho con IA se alza en las listas

El perfil de Breaking Rust en Instagram nos adelanta qué está ocurriendo. Varios temas enlazados a su Linktree suenan prácticamente igual, tanto entre sí como respecto a otras canciones del género.

La banda que asegura hacer música 'con alma', para 'luchadores y soñadores', solo incluye sencillos y clips generados con inteligencia artificial de vaqueros andando y recitando este tema, llamado Walk my Walk.

Los comentarios son desalentadores; no solo hay usuarios que aseguran no creer que esto es inteligencia artificial, sino que califican de 'sexy' la voz de los temas. Incluso hay un buen puñado de cuentas comentando también generadas por IA.

El artífice detrás de este proyecto sería Aubierre Rivaldo Taylor, compositor que habría amasado nada menos que 1,6 millones de reproducciones en Estados Unidos. Esta iniciativa ya se habría alzado en el puesto número 9 de la lista de Artistas Emergentes de Billboard.

Al menos, eso es lo que se ha publicado hasta la fecha; no se sabe siquiera si esta persona es real. La propia Billboard admitió que cada vez era más complicado determinar qué bandas eran reales y qué temas estaban generados por IA.

Walk My Walk, el tema revelación de Billboard, se ha posicionado como una de las canciones más escuchadas de la semana pasada, con nada menos que 3 millones de reproducciones en Spotify. Otros temas, como Livin' On Borrowed Time, han superado las 4 millones.

Ya hay artistas del género que se han posicionado en contra de este suceso, advirtiendo que la inteligencia artificial está destruyendo el arte y denunciando que un tema creado con IA se haya posicionado en estas listas musicales.

Billboard, en su artículo del 11 de abril de este mismo año, cita a varios de los artistas generados por IA más relevantes como Xania Monet. Una artista creada por Telisha 'Nikki' Jones que ya consiguió un contrato millonario con Neil Jacobson para explotar su música.