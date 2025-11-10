Apple Fitness+, el servicio para hacer ejercicios en casa con monitores expertos, está "bajo revisión" según rumores

Los amantes del deporte en España, sobre todo los más hogareños que preferían hacer ejercicios en casa, recibieron de buen grado la llegada de Apple Fitness+ hace ya 4 años. Un servicio que parece tener un futuro incierto.

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y experto en filtraciones de Apple, ha hablado en su newsletter Power On del futuro de Apple Fitness+. En este sentido, Gurman asegura que este servicio está en revisión.

Y es que a su juicio, Apple Fitness+ no solo no estaría arrojando los resultados esperados, sino que sufriría "una alta tasa de cancelación", ofreciendo "poco potencial de crecimiento de ingresos". Así, está por ver qué ocurre con esta plataforma.

Apple Fitness+ en proceso de revisión

Apple Fitness+ es un servicio de entrenamientos diseñados y personalizados para los usuarios. Es un servicio caracterizado por estar integrado al máximo con los relojes de Apple, siendo casi un requisito tener uno.

El motivo es que es necesario hacer un seguimiento de salud y del rendimiento físico para tener entrenamientos personalizados y adaptados a nuestro nivel. La plataforma, con todo esto, ofrece hasta once tipos de entrenamientos.

Apple Fitness+

Todo ello ofreciendo la frecuencia cardíaca y otros tantos datos que el Watch incluye en tiempo real en la pantalla, mientras hacemos ejercicio. Además, se incluyen otras bondades, como sugerencias inteligentes que recomiendan entrenamientos y meditaciones.

Los ejercicios ofertados están animados con música de artistas de primer nivel e incluyen vídeos preparados de las sesiones con personalidades y expertos del fitness. No falta una agradecida integración con Apple Music si también somos usuarios del servicio musical.

Un servicio útil, desde luego, pero que no es masivo. Gurman detalla que Fitness+ cuenta con una base de usuarios fieles suficientemente holgada como para que Apple no lo pueda cerrar de un momento a otro.

Por otro lado, destaca por ser un servicio con un coste operativo muy bajo, especialmente teniendo en cuenta la importancia de Apple y su capital actual. Aún con todo, los de Cupertino ya revisan con lupa esta app.

Subtítulos en los entrenamientos

No solo eso. Gurman adelanta que esta división contará con Sumbul Desai a la cabeza, responsable de salud de Apple, que incorporará todo lo referente a Fitness+ en su cartera. Reportarán directamente a Eddy Cue, director de servicios.

Estas son buenas noticias sobre el papel, pero implican ciertos detalles. Por un lado, estos cambios podrían acarrear nuevas funciones de salud idóneas para Fitness+, que hagan esta oferta más atractiva.

Sin embargo, por el otro se aplica una mayor presión sobre Fitness+ para conseguir los rendimientos esperados por la división de Desai. Si no se consiguen, es imposible descartar la posibilidad de que Apple cierre este servicio, pese a sus múltiples ventajas.