Archive.is, la página para saltarse muros de pago en Internet, bajo la lupa del FBI: buscan a su desarrollador

Las autoridades de Estados Unidos siguen arrojando noticias de importante calado en España. La sucesiva eliminación de apps relacionadas con el ICE se une al uso de sistemas como escaneo de iris y apps GPS para monitorear a la población civil.

La última iniciativa ha tenido lugar en torno a una página web que ha ido recogiendo mucha popularidad: archive.is o archive.today, una app que 'archiva' versiones anteriores de webs al estilo Wayback Machine.

La diferencia es que esta web se está usando mayoritariamente para eludir muros de pago en Internet dispuestos en medios online. El FBI habría enviado una citación judicial contra la web, para buscar al responsable de la web.

Esta web está en el radar del FBI

Archive.today se vende como una web que permite revisar versiones antiguas o snapshots de webs. Se encarga de capturar estas versiones para que siempre estén disponibles, incluso si estas páginas acaban desapareciendo.

Aunque no suele funcionar demasiado bien, también sirve para ver contenido usualmente protegido por un muro de pago. Hablamos de una web que lleva activa desde los 2010, y que tiene muchísimos clones a lo largo y ancho.

Dicha web, expone 404 Media, ganó especial relevancia hace ya más de 10 años cuando se sucedió el llamado GamerGate. Este evento consistió en una gigantesca campaña de ciberacoso perpetrada contra mujeres prominentes en la industria del videojuego.

¿Por qué? Esta web cumple otra función; evita que las visitas de los artículos consultados lleguen a las webs editoras, por lo que se redirige el tráfico fuera de estos medios, perjudicándoles en el camino.

Si bien es cierto que se ha usado casi de forma total para guardar millones de artículos borrados o modificados —sirviendo como archivo al estilo Internet Archive—, también se usa como forma de eludir muros de pago y perjudicar webs en masa.

La clave es que gracias a estas snapshots tomadas por los usuarios, es posible saltarse algunos muros de pago que bloquean artículos periodísticos en Internet, aunque no siempre suele resultar ya que cada vez son más las medidas para bloquear este tipo de webs.

Esencialmente, los usuarios que sí pagan estos contenidos guardan estas capturas del contenido y las suben a archive.is. Si se consulta una versión anterior de un enlace con esa captura, se puede consumir el contenido sin pagar.

¿Es posible borrar estas webs? Sí, y no. La propia archive.today en 2013 explicaba que una vez se situaba una web en su repositorio, era muy difícil eliminarla. Solo era posible contactando con el administrador web solicitando la eliminación.

Es aquí donde entra en juego el FBI. Tal y como relata el portal 404 Media, citando la cuenta de X de archive.today, se ha publicado una citación judicial del FBI al registrador de dominios canadiense Tucows.

En la citación, el FBI pide una buena cantidad de información sobre el dominio, incluyendo números de teléfono del administrador, registros de conexión a Internet, direcciones físicas y métodos de pago, con el objetivo de averiguar quién está detrás de la web.

Toda esta exigencia, dice la citación, se relaciona con "una investigación penal federal que lleva a cabo el FBI", obligando a Tucows a proporcionar esta información, y que no la divulgue en pos de no dañar las pesquisas de la entidad.

Entre los datos solicitados nos encontramos con el nombre del cliente (es decir, el administrador web), la dirección de facturación, registros de conexiones telefónicas, datos bancarios e incluso identificadores internos para gestionar la identidad de este cliente.

La citación se emitió el 30 de octubre, y no cita en qué estado se sitúa la investigación, o la motivación de esta investigación. Tucows por supuesto ha respondido asegurando que si bien están dispuestos a cumplir con los requerimientos, no pueden compartir información relacionada con el caso.

La identidad del administrador de archive.is o archive.today es completamente desconocida, aunque hay detalles en Internet que apuntan a supuestas identidades relacionadas con Rusia. Está por ver si este sitio se mantiene en pie tras el paso del FBI.