La sutil mejora que llegará a Apple Music: podrás cantar la canciones incluso cuando no tengas conexión a Internet

Poco después de que se lanzase la versión estable de iOS 26.1, llegó la primera beta de desarrolladores de iOS 26.2, un sistema que tal y como se supo en España, mejoraría las alertas ante desastres naturales de nuestros iPhone.

Sin embargo, una mejora sutil pero conveniente ha trascendido para los usuarios que están probando estas betas. Apple Music, la app rival de Spotify, ha añadido la función de leer letras de canciones sin conexión a Internet.

Hasta ahora, necesitabas Internet, ya fuera vía WiFi o vía datos para poder leer estas letras. Según exponen en 9to5Mac, este dejará de ser un requisito necesario, permitiéndonos cantar en cualquier lugar y momento.

Ver letras sin conexión en Apple Music

Desde hace casi 10 años, hemos podido ver letras en Apple Music. Además de poder leerlas mientras escuchamos una canción, podemos buscarlas, traducirlas e incluso cantar en un modo karaoke en activo desde al menos el 2022.

Dependiendo de la popularidad de las canciones, podremos ver las letras en un formato más básico o en una estética cuidada, que va al ritmo de la canción. El problema es que para ver las letras en Apple Music, siempre hemos necesitado Internet.

Letras de Apple Music

Tal y como han visto usuarios de Reddit equipados con la beta de iOS 26.2, Apple Music permitirá consultar estas letras sin estar conectado a Internet, con todas sus ventajas adicionales.

Es cierto que en la era de Internet es difícil quedarnos enteramente desconectados, por lo que a priori no parece una ventaja muy relevante. Nada más lejos de la realidad, ya que hay muchas situaciones en las que esto es como mínimo complicado.

Ya sea estando en áreas con difícil o nula conectividad o en un transporte aéreo y marítimo, el usuario se puede ver sin Internet en un buen rango de ocasiones. Esta característica, sutil pero útil, pretende solucionar esto.

Además, este es otro golpe a una Spotify que si bien ofrece un servicio casi exacto al de Apple Music, requiere conexión a Internet para consultar estas letras. Desde luego, una de las mejores adiciones al servicio.

El problema es que para poder disfrutar de esta función, será necesario o bien tener instalada la beta de iOS 26.2 o, en su defecto, esperar a que se lance en las próximas semanas. Es más que probable que también veamos esta función en Android.