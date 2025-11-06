La creación del nuevo logo de Apple TV, al descubierto: se usaron efectos prácticos y prescindieron del CGI

El pasado mes de octubre saltaba la noticia en España: el servicio de streaming Apple TV+ pasaba a llamarse simplemente Apple TV. Y no solo eso; estrenaban con este cambio de nombre una brutal intro cuya música era muy especial.

Esta intro, que muestra varios logos de Apple hechos en cristal superponiéndose unos encima de otros, cuenta con una música compuesta por Finneas O'Connell, hermano de Billie Eilish. Ahora, sabemos cómo se hizo.

Lo lógico es pensar en una intro hecha con efectos digitales y CGI, lo que hubiera sido el método más fácil. Nada de eso; esta vibrante introducción se hizo enteramente con efectos prácticos, sin usar apenas efectos digitales, con cristal real.

La intro de Apple TV es muy real

Esta intro nació de dos colaboraciones por parte de Apple: el artista Finneas, que además de ser productor musical, es hermano de la megaestrella Billie Eilish y la compañía TBWA Media Arts Lab, la agencia creativa global de Apple.

En este sentido, el rediseño corrió a cargo de esta última agencia creativa, que en lugar de ceñirse a puros efectos digitales, decidió tirar de métodos prácticos archiconocidos en la industria.

This is just the beginning.



Music composed by FINNEAS. pic.twitter.com/DV8d2eK0B3 — Apple TV (@AppleTV) November 3, 2025

La introducción tiene una identidad visual que no solo hace alusión a Liquid Glass, el nuevo lenguaje de diseño de Apple para sus sistemas operativos. Adopta el color cambiante como identificativo, haciendo alusión a la variedad de géneros y emociones que suscitan las obras de Apple TV.

En un vídeo making of, se puede observar el trabajo detrás de las cámaras que supuso la creación de esta intro. Un metraje timelapse revela que en efecto, se usó un logo de Apple TV con cristal semitranslúcido sobre un fondo de color cambiante.

Apple TV’s colorful new branding was built with glass and captured in-camera. pic.twitter.com/Y8T4jXHKH1 — Andreas Storm (@avstorm) November 6, 2025

Todo el proceso se capturó en cámara, de nuevo, sin efectos de CGI. Se dotó de color al logo con varias capas de colores, creando brillos dinámicos sobre el cristal de forma realista, sin atajos y sin trucos.

La idea era usar la luz y la forma en la que este incide sobre el cristal para poder crear estos efectos lumínicos que más tarde se verían superpuestos en este logo. En el vídeo de preparación se puede observar cómo la cámara se llega a colar justo en medio del logo de la manzana, haciendo un travelling hacia afuera.

Una pantalla semitranslúcida con luces de colores permitió dotar al logo de estas capas coloridas. A medida que la cámara se aleja con el travelling, el color de la pantalla (y a su vez, el del logo) va cambiando.

En otro momento del vídeo es posible ver cómo giraron el logo sobre sí mismo haciendo el efecto giratorio que se ve en la intro, imitando una suerte de efecto de aberración cromática que luego se trasladaría al montaje final.

Según revela AdGe, se crearon dos intros; una de 5 segundos para la emisión de contenidos en Apple TV y una segunda versión cinematográfica de 12 segundos, con efectos de color todavía más pronunciados.

Según revela Tor Myhern, vicepresidente de comunicaciones de marketing de Apple, la decisión propia de grabar todo el spot de forma práctica refleja los ideales de Apple por resaltar el "detalle táctil y la estética centrada en la propia cámara.

Captura de la introducción. Apple Omicrono

El objetivo de estas introducciones cumple otra función además de destacar el vaivén de emociones que puede producir el visualizar un contenido en la plataforma. También pretende plasmar las ambiciones cinematográficas de la empresa y la variedad de géneros de sus contenidos.

Por otro lado, las intros muestran la forma en la que Apple valora el componente humano en el arte incluso en la era de la IA. De hecho, esta es una primera fase de una renovación total de la propia marca Apple TV que irá a más en los próximos meses.