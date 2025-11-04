WhatsApp llega por fin a los Apple Watch: así podrás responder mensajes o mandar audios sin necesitar el móvil

Apenas unos días después de haber descubierto la beta de WhatsApp para Apple Watch que Meta estaba preparando en España, la app de mensajería lo ha hecho oficial. Sí, han lanzado oficialmente la app de WhatsApp para watchOS.

WhatsApp ha publicado un comunicado en el que detallan esta nueva app, que ya se puede descargar en España. Esta "nueva experiencia" nos permitirá chatear en la aplicación de mensajería sin necesidad de usar el iPhone.

Por primera vez, podremos usar nuestro Apple Watch para responder mensajes, leer mensajes completos, grabar y enviar notas de audio e incluso reaccionar a mensajes, por lo que no perderemos apenas funciones.

WhatsApp para Apple Watch es una realidad

Como decimos, hace solo unos pocos días que WABetaInfo publicó la que era la primera beta de esta app oficial para relojes de Apple. En ese momento, era imposible saber cuándo Meta lanzaría esta app.

Ahora, esta app es totalmente real. No solo nos permitirá ver y responder mensajes, sino que nos permitirá tener prácticamente la misma experiencia en nuestro reloj respecto a la que tendríamos en el iPhone.

Fotomontaje con el logo de WhatsApp. Manuel Fernández | Zhwangart Omicrono

Y es que, según expone WhatsApp, desde el reloj podremos ver la totalidad de los mensajes que recibamos, incluyendo los más largos, y responderlos. También recibiremos notificaciones de llamadas a través de la app.

Por supuesto, será posible ver todo el historial de chats en pantalla cuando leamos los mensajes en el reloj, así como reaccionar a mensajes. Incluso será posible ver los stickers e imágenes enviados y recibidos en el Apple Watch.

Otro detalle interesante es que mediante el reloj, podremos enviar mensajes de voz y grabarlos en el momento, gracias a los micrófonos integrados del Apple Watch. Los amantes de las reacciones también podrán reaccionar desde estos relojes.

Lo más llamativo, dice WhatsApp, es que tanto los mensajes como las llamadas estarán cifradas con el sistema de protección de extremo a extremo que impide que nadie, ni siquiera la propia WhatsApp, pueda leer este contenido.

Por si fuera poco, Meta lanza una promesa al aire: esta será la punta de lanza de una experiencia de uso de WhatsApp para Apple Watch que irá mucho más allá. "Esperamos ofrecer aún más funcionalidades útiles en el futuro", dicen desde WhatsApp.

Para descargar WhatsApp para Apple Watch será necesario tener un Apple Watch Series 4 o posterior, que esté ejecutando como mínimo watchOS 10. Unos requisitos bastante laxos que nos permitirán tener WhatsApp en casi cualquier reloj de la manzana mordida.