Apple podría recurrir a Google para potenciar su Siri y lanzarla el año que viene con importantes mejoras

Aunque los últimos lanzamientos de dispositivos Apple en España han sido espectaculares —los iPhone 17 y los nuevos productos con chips M5 lo demuestran— a la manzana mordida le sigue doliendo una espina: la Siri potenciada.

Después de que Tim Cook vaticinase que tendríamos esta Siri renovada en 2026, Mark Gurman de Bloomberg ha asegurado en su newsletter que esta nueva Siri se apoyaría en el modelo Gemini de Google.

De hecho, se añadiría una función de búsqueda en Google por IA, similar al ya conocido como Modo IA que permite buscar en Internet en base a consultas con un formato chatbot. Un atajo para conseguir este asistente mejorado en las fechas prometidas.

Una Siri... ¿potenciada con Google?

La clave, dice Gurman, estaría en que Apple pagaría a Google para el desarrollo de un modelo basado en Gemini, pero que pueda ejecutarse en los conocidos servidores de nube privada que ejecutan los servicios de Apple Intelligence.

Concretamente, el modelo serviría para impulsar a Siri en estos mismos servidores. Así, el experto explica que Apple realizó pruebas comparativas entre los modelos Anthropic y Google, determinando que la primera opción era mejor.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

En rendimiento, al menos. A nivel financiero, tenía "más sentido" establecer una relación comercial con una Google ya conocida por pagar a empresas como Apple para establecer su motor de búsqueda como el determinado.

Es importante aclarar, como especifica el periodista, que esto no implicará un cambio radical para Siri. Es decir, no veremos un despliegue de servicios propios de Google en el asistente, ni un cambio estético a favor de la gran G.

La idea es que la base de esa Siri prometida sea Gemini, y que sea este Gemini la que impulse este modelo para proporcionar las funciones de inteligencia artificial que Apple lleva prometiendo desde la WWDC de 2024.

Además y en la línea de lo que dijo hace poco Tim Cook, Gurman adelanta una fecha en la que podríamos ver este asistente: marzo del próximo año, que podría coincidir con una posible keynote de primavera con nuevos productos.

Este trato evidencia los problemas que tanto Apple como otras empresas del sector han tenido a la hora de desarrollar funciones de IA, debido a la dificultad que presentan. Es por ello que se han forjado importantes colaboraciones en la industria.

A la integración de ChatGPT en Apple Intelligence hay que sumarle la relación comercial que tiene ahora OpenAI y Microsoft —máxime después de la conversión a compañía con ánimo de lucro— como principal exponente.