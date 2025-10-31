Así es el primer anuncio de Google generado totalmente con inteligencia artificial: "Al consumidor no le importa"

Desde hace unos meses tenemos la posibilidad de usar el modelo de generación de texto a vídeo de Google, Veo 3 —ahora Veo 3.1—, el cual junto a Sora ya está causando estragos en las redes de información en España.

Google confía tanto en su software que ha lanzado el primer anuncio íntegramente hecho con Google Veo 3, promocionando el Modo IA del buscador de la firma californiana que nos permite conseguir resultados en un formato similar al de ChatGPT.

El vídeo, titulado ¿Planeando una escapada rápida? Solo pregúntale a Google, está totalmente generado en inteligencia artificial. Lejos de ser un problema, desde la gran G afirman que a los usuarios directamente esto les da igual.

El primer anuncio de Google generado con IA

Cabe aclarar que obviamente este metraje no es ni mucho menos el primero hecho con IA de Internet. Desde que Sora o Veo se popularizasen hace ya unos pocos años, las plataformas se han inundado con anuncios hechos con IA.

Irónicamente, Google ha sido una de las únicas firmas —pese a ser la desarrolladora de Veo 3— reticentes a hacer esto. Ya ha cambiado de parecer con este anuncio, que recrea un pavo nervioso hecho en tela.

Anuncio generado con IA de Google.

El enfoque de Google con este anuncio es muy distinto a lo visto en redes sociales, que casi se podrían calificar como deepfakes. La premisa es sencilla; un pavo huye de una granja para evitar pasar por el matadero.

Dicha obra ha sido cosa de Robert Wong, cofundador y vicepresidente del Google Creative Lab, uno de los grupos internos de Google destinados a publicidad y marketing. El ingeniero se ha justificado en una entrevista para el Wall Street Journal.

En palabras de Wong, el marketing peca mucho de la obsesión por la IA, que en muchas ocasiones sirve para que equipos de publicidad de empresas pequeñas puedan ahorrarse un dinero mientras intentan 'sorprender a sus jefes'.

Algo fútil, según Wong, puesto que a los usuarios no les importa si un anuncio fue creado o no con IA. De ahí que critique lo que él considera una auténtica obsesión por la IA en los entornos de marketing.

Captura del vídeo en cuestión. Google YouTube

La idea no era mostrar humanos, representados de formas bastante inquietantes en los metrajes generados por IA que vemos últimamente. Google optó por un pavo para adaptarse a la venidera campaña navideña de finales de año.

Sí es cierto que Google ya ha generado personas por IA en algunos de sus vídeos demostrativos, pero nunca en un metraje publicitario. Además, desde Google reniegan completamente del enfoque único de la IA.

Muchos de estos anuncios generados por IA y que sí se han llevado críticas por parte del público están totalmente generados con Veo o con Sora, y carecen totalmente de supervisión.

Wong cambia esta idea por un enfoque mucho más híbrido; la IA genera una idea preliminar y luego son humanos —actores, directores, productores...— los que refinan esta versión final que ve el público.

Captura del anuncio. Google YouTube

¿Esto implica que Google se unirá al resto de empresas y generará prácticamente todos sus anuncios con IA? Wong lo niega, reconociendo algunas de las críticas más sonadas hacia esta clase de publicidad.

Sin embargo, y en la línea de lo que prometen otros tantos profesionales en otros tantos sectores tecnológicos, Wong advierte: la IA se convertirá en una herramienta más, casi tan novedosa como lo fue Photoshop en su día.