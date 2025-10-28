Elon Musk cumple con su amenaza: lanza Grokipedia, la alternativa oficial de Wikipedia desarrollada por el magnate potenciada con inteligencia artificial y desarrollada por su startup de IA xAI.

A principios de octubre, Elon Musk anunció Grokipedia para competir con una Wikipedia que el propio empresario criticaba duramente. Hablaba de una Wikipedia sin sesgos, que no estuviera coartada por la censura o los sesgos 'de izquierda'.

Tanto es así que en su anuncio, Musk llamó a Wikipedia 'Wokepedia'. Esta nueva Grokipedia, afirman desde xAI, tendrá entradas verificadas por Grok, el chatbot de IA de xAI. Aunque ya ha habido polémica.

Elon Musk lanza Grokipedia

De momento, Grokipedia se ha lanzado en una tempranísima v0.1, incluyendo un pequeño buscador para encontrar entradas en inglés. Abajo, un contador de artículos que ya supera los 885.000 remata la básica web.

A la hora de buscar artículos en Grokipedia, nos aparece una serie de resultados con entradas que, dice Grokipedia, fueron 'verificadas' por Grok. Recordemos la tendencia de los chatbots por sufrir alucinaciones y causar errores en sus informaciones.

Grokipedia. M.F Omicrono

El parecido con Wikipedia, al menos en lo que respecta a las entradas, es evidente; las entradas están segmentadas casi de la misma forma que lo haría la Wikipedia. De hecho, y según relata The Verge, algunas entradas estarían directamente copiadas.

En ciertas entradas, la propia Grokipedia admite haber adaptado contenido desde la Wikipedia, usando la licencia Creative Commons. Algunas páginas incluso están copiadas, totalmente, respecto a la versión de Wikipedia.

Algo llamativo, si tenemos en cuenta que Grok ha usado mucho la Wikipedia para responder preguntas en X. Un hecho que según Musk, debería estar solucionado para finales de este año.

Ya hay de hecho polémica con Grokipedia. Según expone The Verge, se han modificado entradas científicamente incuestionables de la Wikipedia para afianzar algunas teorías no contrastadas dudando de posturas oficiales.

Buscador de Grokipedia. M.F Omicrono

Por ejemplo, en la entrada del cambio climático, Grokipedia solo escribe la palabra unánime una única vez, y el párrafo no es en absoluto halagüeño. Así reza el propio post de Grokipedia:

"Los críticos sostienen que las afirmaciones de un consenso científico casi unánime sobre las causas antropogénicas que dominan el cambio climático reciente exageran el consenso debido a la categorización selectiva en las revisiones bibliográficas"

Grokipedia abraza parcialmente la teoría conspirativa de la inexistencia del cambio climático y llega a hablar de sesgos informativos y alarma pública, siguiendo la línea impuesta por Musk en sus declaraciones.

"La cobertura mediática del cambio climático ha enfatizado a menudo los escenarios catastróficos y la atribución de fenómenos meteorológicos extremos, lo que ha contribuido a aumentar la alarma pública", dice Grokipedia.

Entrada del cambio climático. M.F Omicrono

La cuestión llega a tales puntos que Grokipedia cita un estudio sin nombre que supuestamente analizó los medios de comunicación y su "sesgo informativo significativo", que "favorece las tormentas y los incendios forestales".

Eventos que "reciben una atención desproporcionada en comparación con las sequías u otros impactos, lo que podría distorsionar la percepción de la materialidad del riesgo".

Personalidades de Wikipedia se han pronunciado ante esta ofensiva de Musk, alabando el carácter público de su plataforma. Solo algunas webs muestran botones para editar páginas y solo se muestran qué ediciones se realizaron, sin hacer citas a usuarios concretos.

Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, explicó al The New York Times que la mayor enciclopedia libre del mundo seguiría activa "dentro de cien años", mientras que Musk no lo haría.

Entrada de Elon Musk. M.F Omicrono

Matilde Cuadro, consultora de comunicación y uno de los 12.000 editores activos de Wikipedia en España, explicó a EL ESPAÑOL que todas las políticas de Wikimedia son totalmente públicas.

Cuadro nos explicaba que cualquiera que quisiera editar Wikipedia solo tenía que "seguir las mismas normas de conducta que el resto de personas que participamos, pero es un sistema abierto, no pertenece a una empresa o a una persona".

Mención especial a la entrada de Elon Musk en Grokipedia, que integra varios e inesperados elogios a la figura del magnate. Junto a la mención de la compra de Twitter, Grokipedia explica que Musk "hizo hincapié en los principios de la libertad de expresión".