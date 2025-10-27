Las apps profesionales de edición de vídeo y foto más potentes de Apple podrían llegar muy pronto al iPad Pro

Si algo ha demostrado el lanzamiento de los iPad Pro M5 en España y en el resto del mundo es la obsesión de Apple por convertir a los iPad en portátiles de pleno derecho. Tanto, que llevarían sus mejores apps profesionales a sus tabletas.

Según ha descubierto el medio MacRumors de la mano de su colaborador Aaron Perris, que habría descubierto una serie de nuevos identificadores de apps en la App Store. Dichos IDs corresponderían a cuatro apps y complementos disponibles en Mac.

Una de estas apps no sería otra que Pixelmator Pro, el rival de Photoshop presente en los ordenadores de Apple, y que se postula como uno de los mejores editores de imagen premium. Le seguiría un buen puñado de complementos para otras apps.

Nuevas apps profesionales en los iPad Pro

En total, hablaríamos de una aplicación y de tres complementos para apps profesionales de Apple. Más concretamente, la app sería Pixelmator Pro, seguido de los complementos o addons Motion, Compressor y MainStage, pertenecientes a Logic Pro y Final Cut Pro.

Pixelmator Pro es la alternativa por antonomasia a Photoshop, que también lleva unos años disponible en los iPad. Es básicamente una versión ultra optimizada para Mac, que a diferencia de lo que ocurre con la versión de Adobe, no necesita suscripción alguna.

Pixelmator Pro.

Es decir, que Pixelmator Pro conlleva un pago único para usar la app, mientras que Photoshop sí requiere un plan. Eso sí, la diferencia radica en que Pixelmator Pro solo está disponible para Mac, pese a que existe una versión más limitada en iPhone y en iPad.

Por otro lado tenemos los complementos. En el caso de Final Cut Pro, el editor de vídeo alternativo a Adobe Premiere, tenemos Compressor y Motion. El primero sirve para aplicar ajustes de exportación personalizables, siendo el complemento de exportación idóneo para Final Cut Pro.

El segundo, Motion, está pensado para hacer animaciones en Final Cut Pro. Permite crear títulos animados en 2D, 3D y en 360 grados, así como transiciones y efectos en tiempo real. Por último está MainStage, que sirve para hacer presentaciones en vivo con la app de sonido profesional de Apple.

Estas cuatro aplicaciones, que solo se pueden usar en Mac (a excepción de la versión recortada de Pixelmator Pro) llegarían en algún momento a iPadOS, potenciando enormemente el ecosistema de apps para trabajo multimedia de las mejores tablets de la firma californiana.

Magnetic Mask en Final Cut Pro 11. Apple Omicrono

Además, hemos de recalcar que Logic Pro y Final Cut Pro llevan años en iPadOS, por lo que sería una grandísima opción añadir sus complementos a los iPad Pro. Especialmente teniendo en cuenta que no pocos usuarios integran estas tabletas en sus workflows.

Las apps complementarias, así como Pixelmator Pro, se pueden comprar con un pago único. En España, es posible adquirir Final Cut Pro por 349 euros. Lo mismo ocurre con Logic Pro, que desciende hasta los 229 euros. ¿Es factible pensar en un sistema de suscripción?

Existe la remota posibilidad de que Apple adopte un enfoque distinto, añadiendo suscripciones para poder usar estas aplicaciones en el iPad. Sea como fuere, es imposible determinar cuándo llegarían todas estas apps a los iPad Pro, si es que algún día lo hacen.