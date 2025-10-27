Apple sigue los pasos de Google: integrará publicidad en los resultados de su aplicación Maps el año próximo

El fabricante de los iPhone prepara importantes novedades para su catálogo de aplicaciones, como Apple Maps, que lleva tiempo renovándose para competir con la versión de Google. Entre los cambios que se avecinan estaría la integración de anuncios entre los resultados.

Apple trabaja al mismo tiempo en el desarrollo de sus próximos dispositivos, como el futuro iPad plegable de 18 pulgadas que está atravesando ciertos obstáculos. También entre sus planes estaría integrar una cámara de vapor en los futuros iPad como ya ha hecho con los nuevos iPhone 17, según informa Bloomberg.

Mark Gurman, analista especializado en la marca, indica en su columna para Bloomberg las intenciones de la empresa de llevar publicidad a su aplicación Maps. Algo que ya ocurre en el servicio de navegación de Google.

Publicidad en Maps

La idea de integrar anuncios en iOS lleva rondando dentro del gigante tecnológico desde hace años, pero ahora el plan estaría cobrando impulso, según esta información. La novedad se integraría el próximo año, aunque aún no hay detalles oficiales al respecto.

La integración de publicidad estaría centrada en Apple Maps, lo que permitiría a restaurantes y otros negocios pagar para que sus datos aparezcan destacados en las búsquedas de la aplicación. Gurman indica que Apple tiene la intención de aprovechar la IA para garantizar que los resultados serán relevantes y útiles.

Fotomontaje con un mapa de fondo y un Mac de Apple. Manuel Fernández Omicrono

Esta función de promoción ya está presente en otros servicios tanto de Apple como de Google, por ejemplo, en la tienda de aplicaciones de la manzana mordida. Los desarrolladores pueden pagar para que su herramienta aparezca en una posición destacada según la consulta del usuario.

La compañía también promueve resultados publicitarios similares en su plataforma Apple News. Esta opción ofrece una oportunidad a los negocios para llegar a más público, pero puede ir en detrimento de los pequeños negocios que no se puedan permitir esa publicidad o molestar a los usuarios.

Gurman recuerda en su artículo que algunos clientes ya están descontentos con la conversión del iPhone en una plataforma digital para servicios como AppleCare+, Apple Music, Apple TV y Fitness+. Al mismo tiempo, Apple ha planteado la creación de un bloqueador de anuncios para su navegador Safari.

Un mapa mejorado

La versión de Maps, además, pretende superar a la interfaz que ofrece Google y otras empresas con servicios de navegación. La empresa con sede en Cupertino, California, lleva tiempo actualizando las funciones de su aplicación para competir con el rey de las búsquedas, Google .

En el último año han llegado mejoras principalmente impulsadas por el poder de la inteligencia artificial. Esta permite realizar búsquedas con un lenguaje más natural. Otras aplicaciones como Apple Music o Apple TV también integran esta búsqueda natural.