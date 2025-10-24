Qué es Sky, el asistente flotante de IA que se integra en tu Mac y que ahora han comprado los creadores de ChatGPT

OpenAI sigue en expansión, pese a los no pocos problemas que tiene ahora mismo. Su app Sora está generando una cantidad de desinformación increíble en España, mientras que su modelo GPT-5 no otorga el rendimiento prometido. Ahora, han comprado a los responsables de Sky.

Si eres un asiduo usuario de la inteligencia artificial y más concretamente de agentes de IA, sabrás esta historia. OpenAI acaba de anunciar la adquisición de Software Applications Incorporated, los creadores de la app Sky for Mac.

Sky for Mac es (o quizás, era) un software asistente de IA directamente integrado en el sistema operativo, que interactúa con las apps que usamos que puede leer todo lo que pasa en pantalla para ayudarnos en según qué tareas.

¿Qué es Sky para Mac?

Aunque no lo parezca, todo comienza con Apple. Ari Weinstein y Conrad Kramer fueron los fundadores de Workflow, una famosa aplicación para iOS que estaba recibiendo mucha atención en el año 2017.

Esta app permitía combinar varias acciones para realizar ciertas tareas. Si te suena, es normal; Apple compró la app que pasó a ser Atajos, una versión muy parecida integrada totalmente en el ecosistema de software de Apple.

Tanto Weinstein como Kramer, tras vender la startup, fundaron Software Applications Incorporated, que pretendían llevar la idea de la automatización al siguiente nivel con la explosión de la inteligencia artificial.

De ahí nació Sky, una app que jamás pudo usarse de cara al público pero que prometía mucho: un asistente de IA personalizado, capaz de leer todo lo que pasaba en pantalla para entender el contexto y así ofrecernos ayuda.

Sky es una app que básicamente pone un chatbot de IA flotante en nuestra pantalla. Si por ejemplo estamos en una conversación grupal y le mandamos una captura a Sky, este propondrá varias opciones relacionadas.

El mismo vídeo teaser de Sky lo muestra. Si nuestros amigos proponen un plan de cena, Sky nos recomendará añadir la cita al calendario, integrándose con la app Calendario del Mac. También nos permitirá buscar establecimientos cercanos para estas citas con Google Maps.

La idea de Sky es reducir al máximo posible la necesidad de interactuar con nuestro sistema; algo parecido a lo que hacen ya otros software de IA como serían GPT de OpenAI o Copilot de Microsoft.

Es decir, que Sky es una app que se centra en el potencial de la inteligencia artificial para entender el contexto en el que trabaja y darnos soluciones reales, ahorrándonos el tedio de tener que hacer ciertas cosas.

En este sentido, Sky prometía un lanzamiento en verano, que no se produjo. Es aquí donde se produce la compra de OpenAI, presumiblemente para construir su propio agente virtual con la tecnología de Sky.

En palabras de OpenAI, la compra de Software Applications Incorporated implica la incorporación de "la profunda integración de macOS y la creación de productos de Sky a ChatGPT" a la firma de Sam Altman.

Todos los miembros del equipo se unirán a la plantilla de OpenAI, bajo la promesa de integrar las capacidades de Sky en futuros productos de la empresa de IA. Por supuesto, la mira está puesta en ChatGPT.

"Estamos construyendo un futuro donde ChatGPT no solo responda a tus indicaciones, sino que te ayude a realizar tus tareas. La profunda integración de Sky con Mac acelera nuestra visión de integrar la IA directamente en las herramientas que usamos a diario", dijo Nick Turley, vicepresidente y director de ChatGPT.