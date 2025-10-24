Imprimir fotos mientras juegas con tu Nintendo Switch es más divertido que nunca con lo nuevo de Fujifilm

Si eres un amante de la fotografía en España, es muy probable que tengas un dispositivo de la gama Instax de Fujifilm. Dispositivos como impresoras que se manejan con una app que ahora es sustancialmente mejor con sus nuevas funciones.

Fujifilm ha anunciado novedades para la versión de su app Instax mini Link para Nintendo Switch, un software que es compatible con todas las impresoras para móviles Instax mini Link y con las consolas de Nintendo, tanto de nueva como de anterior generación.

Entre las ventajas nos encontramos las nuevas funciones Instax AiR Studio y Click to Collage, que entre otras cosas nos permite crear impresiones con elementos clave del universo de Super Mario.

La app de Instax para Switch mejora enormemente

Los más fanáticos, acérrimos de la tecnología y videojuegos de Nintendo, están de enhorabuena, especialmente los que usen la app instax mini Link para Switch 1 y Switch 2. Explicamos en qué consisten estas funciones.

Si tenemos una impresora compatible, podremos aprovechar la función instax AiR Studio. Este es un programa interactivo, que da la posibilidad al usuario para crear sus propias impresiones usando elementos del Reino Champiñón.

Instax link Mini 3 con funda de Mario. Fujifilm Omicrono

Por otro lado está Click to Collage. Esta captura una serie de 6 imágenes en intervalos de apenas 3 segundos. Así, se conforman en un collage completo que hace las veces de fotomatón, con personajes, objetos y más del universo del fontanero italiano.

Siguen estando presentes funciones queridas por los fans, que van desde la capacidad de añadir marcos a las fotos con personajes de Nintendo a incluir pegatinas en capturas de pantalla que realicemos con la consola.

Todas estas creaciones, dice Fujifilm, se pueden pasar al smartphone en apenas unos segundos e imprimirlas con una impresora, usando por supuesto película de instax mini.

Fujifilm aprovecha este lanzamiento para presentar un nuevo kit especial de impresora con temática de Nintendo. En palabras de la firma japonesa, este kit incluye una impresora instax mini Link 3 y una funda de Super Mario especializada.

Este kit especial con funda de silicona se venden juntos en España, en un pack que será perfecto para todos aquellos que deseen tener una impresora tematizada. Costará 159 euros y se podrá comprar a partir del 30 de octubre de este año.

Esta integración entre Fujifilm y Nintendo lleva unos años activa, nada menos que desde el año 2021. Está diseñada específicamente para los usuarios que han crecido con los personajes más icónicos de Nintendo y a la vez, sienten pasión por lo retro.