Apple acusa a Alemania e Italia de forzarle a eliminar una función clave de privacidad por “presiones de un lobby intenso”

Apple lleva una época tensa con la Unión Europea, después de que la legislación comunitaria obligara a la empresa a abrir su sistema operativo a terceros, lo que ha derivado en diferentes cambios en el software de Apple. Un nuevo frente parece abrirse con la privacidad de los usuarios.

La agencia de prensa alemana, DPA, ha transmitido una advertencia de Apple, la cual alega estar planteándose eliminar la función ATT que ofrece al usuario control sobre el rastreo que aplicaciones y servicios puede hacer de su actividad personal. Apple alega presiones de un lobby y las autoridades.

En 2021, Apple inició el año desplegando una importante norma en términos de privacidad: obligó a los desarrolladores a pedir permiso expreso a los usuarios para rastrearles. Denominada App Tracking Transparency (ATT), esta opción informa y da el control al usuario sobre los datos que da a las aplicaciones y webs de otras empresas para que se usen en publicidad o intercambio de datos.

El medio 9to5Mac recuerda que tras la implementación de esta función, el seguimiento entre aplicaciones disminuyó drásticamente en Estados Unidos, según un estudio. Aunque algunas empresas encontraron soluciones alternativas para eludir la restricción, incluso se llevó el asunto a los tribunales.

Años después la función sigue activa, pero podría encontrarse con baches en Europa. Según informa la agencia alemana DPA, el gigante tecnológico podría desactivar esta función, la culpa de esta decisión serían "los intensos esfuerzos de lobby en Alemania, Italia y otros países de Europa" que, según alega Apple, estarían influyendo en las autoridades comunitarias.

"Seguiremos instando a las autoridades competentes de Alemania, Italia y de toda Europa a que permitan a Apple seguir ofreciendo esta importante herramienta de privacidad a nuestros usuarios", dice la empresa estadounidense en su comunicado.

La función ATT está en el centro de varias investigaciones por parte de las autoridades de competencia de estos países de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, la Oficina Federal de Carteles alegó en febrero que esta opción podría infringir la normativa, pues los requisitos solo se aplican a otros proveedores de aplicaciones, pero Apple no los aplica a sus propias aplicaciones, según indica la agencia.

Apple también ha sido multada en los últimos meses por Francia. La compañía, sin embargo, se defiende de estas acusaciones indicando que en sus productos "se exige un estándar más alto que el que exige a cualquier desarrollador externo al ofrecer a los usuarios la opción de elegir si desean o no recibir anuncios personalizados. Además, Apple ha diseñado servicios y funciones como Siri, Mapas, FaceTime e iMessage de tal manera que la compañía no puede vincular datos entre ellos, incluso si quisiera hacerlo".