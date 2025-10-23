El tráfico de las webs de pornografía se hunde en Reino Unido por las nuevas normas de verificación de edad

Fotomontaje con una persona siendo escaneada con reconocimiento facial. eternalcreative / Manuel Fernández Omicrono | iStock

Aunque España está explorando sistemas de verificación de edad para afianzar su apuesta por la seguridad online, Estados Unidos y Reino Unido llevan ya meses aplicando restrictivos sistemas que en algunos casos, han generado controversia.

Las primeras afectadas por estas medidas, que ya han recibido el rechazo de personalidades como Pável Dúrov de Telegram, son las páginas web porno que han sufrido un hundimiento en tráfico, explica el Financial Times.

Entidades como Aylo, que se constituye como la matriz de Pornhub, han explicado que desde que se implementaron estas medidas, las visitas a estos sitios se han reducido casi en un tercio desde julio, momento en el que empezaron a estar activas.

Adiós a las páginas pornográficas

Reino Unido lleva años implementando un buen puñado de sistemas de monitoreo online y seguridad en Internet que tienen como principal objetivo evitar que ciertos servicios sean accesibles para personas menores de edad.

El germen de estos sistemas lo tuvimos con el Online Safety Act de 2023, que obligaba a sitios web concretos a establecer medidas para verificar la seguridad de sus usuarios, así como detectar y eliminar el contenido considerado como ilegal.

Esto por supuesto ha incluido a las páginas web con contenido pornográfico, como sería la ya infame Pornhub. Según relata FT junto a Ofcom, este ha sido el portal para adultos más consultado del país.

Esta es la web que con diferencia más ha sufrido por estas medidas, ya que su tráfico ha caído nada menos que un 77%, según remarca Alex Kekesi, jefa de comunicaciones en Aylo y vicepresidenta de marca y comunidad en Pornhub.

El problema, explica Kekesi, es que los usuarios no están dejando de consumir pornografía, sino que están visitando webs que directamente se saltan la legislación y no tienen estas verificaciones de edad.

En este sentido, Kekesi denuncia que los sitios que no han implementado estos sistemas son de dudosa legalidad, y que son más susceptibles de tener en sus servidores contenido considerado como dañino e incluso extremo.

La responsable aclara que la diferencia está en cómo Pornhub sí integra pornografía legal, consensuada y que cumple con las normas pertinentes, pese a los escándalos que la plataforma sufrió en años anteriores.

Un análisis del The Washington Post corroboró esta idea de pérdida de tráfico en sitios web pornográficos. Dicho análisis aclaraba también que esa bajada en visitas se traducía en subidas para las webs que no tenían estos sistemas de verificación.

Tal es la realidad que las páginas que no están amparadas bajo esta normativa habrían triplicado su número habitual de visitas. Una de estas páginas, que omitían totalmente la verificación de edad, llegó a amasar en agosto 350.000 visitas únicas.

Es decir, que la ley no está consiguiendo que los jóvenes simplemente dejen de ver pornografía; traslada a estos usuarios a páginas más cuestionables, que no tienen tantas salvaguardas.

¿Y qué hay de las VPN? Las redes privadas virtuales que sirven para enmascarar nuestra IP y visitar webs censuradas en otros países han vivido una explosión en popularidad desde que se implementaron dichas normas.

Sin embargo, Aylo no detectó un aumento de tráfico en Pornhub relacionado con usuarios internacionales, equivalentes a británicos que usasen VPNs, lo que afianza esta idea de 'traslado' de los usuarios.

Desde la empresa matriz piden endurecer las normas que busquen comprobar la edad de los usuarios que acceden a páginas web pornográficas, con salvaguardas adicionales que por ejemplo implementen filtros de búsqueda adicionales y seguros.