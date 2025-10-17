Apple se hace con los derechos de la F1 en EEUU durante cinco años: así refuerza el contenido de deportes en Apple TV

Imagen con la que Apple ha anunciado que Apple TV dará la F1 en EEUU. Apple Omicrono

Hace apenas unas horas Apple creó una gran expectación con su acuerdo para tener la Fórmula 1, algo por lo que la empresa lleva tiempo pujando tras el éxito de la película de Brad Pitt. Y al fin lo ha hecho oficial: transmitirá la F1 en Apple TV, su servicio de 'streaming' que hace poco estrenó nueva identidad cambiando su nombre.

Apple ha anunciado a través de un comunicado de prensa su colaboración de cinco años con la Fórmula 1 que llevará todas las carreras de este deporte en exclusiva a Apple TV a partir del año que viene y en Estados Unidos, mientras que en España será emitida por DAZN.

Una asociación que se basa en la relación "cada vez más estrecha" de Apple con la Fórmula 1 tras el éxito de F1: La Película y que sentará las bases para el crecimiento continuo de este deporte en Estados Unidos, según la firma.

Una gran cobertura

La compañía de la manzana mordida ha confirmado que Apple TV ofrecerá una cobertura completa de la Fórmula 1, con todos los entrenamientos, clasificaciones, sesiones de Sprint y Grandes Premios disponibles para los suscriptores del servicio de streaming.

Además, algunas carreras y todas las sesiones de entrenamientos también estarán disponibles de forma gratuita en la aplicación Apple TV a lo largo de la temporada.

El Aston Martin de Fernando Alonso, durante el GP de Hungría de F1. Reuters Reuters

Apple también amplificará la F1 a través de Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+; mientras que su app Apple Sports dará un refuerzo ofreciendo actualizaciones en directo de todas las sesiones de clasificación, sprint y carreras de cada Gran Premio a lo largo de la temporada.

Por ejemplo, ofrecerá clasificaciones en tiempo real de los equipos, pilotos y constructores de la temporada, actividades en directo para seguir en la pantalla de bloqueo y un widget específico para la pantalla de inicio del iPhone.

El gigante tecnológico ha señalado igualmente que F1 TV Premium, la oferta de contenido premium de la F1, seguirá estando disponible en Estados Unidos solo mediante una suscripción a Apple TV y será gratuita para los suscriptores.

"Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos acceso en primera fila a uno de los deportes más emocionantes y de más rápido crecimiento del planeta", ha señalado Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, en un comunicado.

Portada de la película 'F1' de Apple. Apple Omicrono

"El año 2026 marca una nueva era transformadora para la Fórmula 1, con nuevos equipos, nuevas regulaciones y coches con los mejores pilotos del mundo, y estamos deseando ofrecer a nuestros clientes una cobertura premium e innovadora centrada en los aficionados, de una forma que solo Apple puede hacerlo", ha continuado Cue.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, ha asegurado que "se trata de una asociación increíblemente emocionante para Apple y para toda la Fórmula 1, que garantizará que podamos seguir maximizando nuestro potencial de crecimiento en Estados Unidos con el contenido adecuado y canales de distribución innovadores".

Apple ha señalado que en los próximos meses dará información adicional, entre los que se encuentran los detalles de la producción, las mejoras del producto y todas las formas en que los aficionados podrán disfrutar del contenido de la F1 a través de los productos y servicios de la firma.

Por otro lado, la compañía ha aprovechado el anuncio para recordar que F1: La Película, el filme deportivo más taquillero protagonizado por el actor Brad Pitt, se estrenará en streaming a nivel mundial en Apple TV el viernes 12 de diciembre de 2025.