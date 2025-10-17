Apple crea expectación con su acuerdo para tener la Fórmula 1: "Nos encanta", reconoce el directivo Eddy Cue

En las últimas semanas hemos visto en España a una Apple dedicada al deporte. Sus recientes acuerdos para ofrecer retransmisiones deportivas a Vision Pro se han sumado a unos rumores sobre la compra de derechos de emisión de la F1 en su plataforma Apple TV.

Los últimos movimientos de Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios en torno a la promoción y rebranding de Apple TV han afianzado estos rumores sobre un futuro anuncio para retransmitir ciertos eventos de la Fórmula 1.

En las últimas horas, el propio Cue criticó el actual modelo de suscripción referente al consumo de eventos deportivos. No solo eso; asegura que Apple es tremendamente fanática de esta modalidad deportiva y que les gustaría comprar más derechos de emisión.

Apple da pistas antes del anuncio

Se cree que Apple está a punto de anunciar un millonario acuerdo por los derechos audiovisuales de la Formula 1 por un valor de nada menos que 140 millones de dólares anuales. Esta F1 se sumaría a la ya abultada cartera de servicios que ofrece la firma de la manzana en EE.UU.

Eddy Cue se ha paseado por algunos de los medios más importantes del deporte en las esferas norteamericanas para mostrar la posición de Apple en este sentido. Hace poco apareció en el pódcast The Town de Matt Beloni, mientras que el pasado jueves apareció en un panel de Motorsport Network.

Coche de Fórmula 1 Izan González

El panel organizado por Autosport Business Exchange NYC contó con la presencia de la CNBC, que hizo preguntas a Cue. El vicepresidente aprovechó la oportunidad para criticar el modelo actual de suscripción con paquetes de servicios deportivos.

"Hemos retrocedido", dijo Cue. "Antes, comprabas una suscripción, la de cable, y recibías prácticamente todo lo que tenían. Ahora, hay tantas suscripciones diferentes que creo que eso necesita una solución", dejó claro el directivo.

"Si soy una liga y tengo dos socios, por ejemplo, debería ser muy fácil para mí ir de un lado a otro y hacer todo tipo de cosas, como hacer PiP (Picture in Picture), pero no puedo. Por eso creo que definitivamente hay soluciones para algunos de estos problemas", relató Cue.

En este contexto, no faltaron poderosos elogios a F1: La Película, la cinta protagonizada por Brad Pitt que fue un auténtico éxito el pasado verano y que se consolidó como uno de los mayores aciertos de la división de Apple Original Films.

Eddy Cue en una foto de archivo. Apple Omicrono

Tanto es así, que Cue asegura que es la película deportiva más taquillera de la historia. Por si fuera poco, el directivo declaró que Apple estaba interesada en adquirir más derechos relacionados con la emisión de esta clase de eventos.

Los rumores sobre los acuerdos que prepara Apple para emitir la Fórmula 1 llegan meses después del taquillazo de su película, que además se llevó una fuerte campaña promocional por parte de los de Tim Cook.

Sin embargo, la pista más clara respecto al acuerdo se dio cuando Cue fue directamente preguntado por este acuerdo. "Nos encanta la F1", se limitó a decir, casi dejando caer que efectivamente, se dará el acuerdo de marras.

Las declaraciones sobre la reducción de fragmentación en las retransmisiones deportivas que emitió el propio directivo serían la punta de lanza de un interés cada vez más creciente de Apple por los paquetes de contenidos deportivos.