Japón se harta de que ChatGPT copie su anime sin permiso: el Gobierno nipón ya presiona a OpenAI con fuerza

La explosiva extensión de la inteligencia artificial en España ha llevado a que muchos usen ChatGPT como su asistente diario. Además de explicar cómo fabricar bombas o hacer doxxeos a sus usuarios, la IA de OpenAI se usa muchísimo para generar recreaciones anime en vídeo y foto.

El gobierno de Japón lo sabe y se ha hartado. Según relata el medio local IT Media News, el ejecutivo nipón estaría ejerciendo presión sobre OpenAI para que respeten los derechos de autor de las obras originales.

Minoru Kiuchi, Ministro de Estado de Seguridad Económica de Japónha explicado en una rueda de prensa que han pedido a OpenAI que no infrinjan los derechos de autor del anime japonés. Este, al igual que el manga, "son tesoros irreemplazables", ha dicho Kiuchi.

Japón defiende su anime

El lanzamiento de Sora 2 por parte de OpenAI ha causado grandes estragos en Internet. La posibilidad de crear vídeos de gran calidad con apenas un par de comandos ha provocado que los usuarios generen una cantidad de metraje ingente.

La mayoría copias de obras originales que ya tienen derechos de autor y que en el peor de los casos, son tremendamente cuestionables. Uno de los usos más habituales es el de crear vídeos con estilo anime, claramente inspirados en obras ya conocidas.

Captura de una de las películas de Hayao Miyazaki.

El alegato de Kiuchi es una declaración de intenciones, ya que además de ser el Ministro de Seguridad Económica, también es Ministro de la Estrategia de Propiedad Intelectual y responsable de la llamada "Cool Japan Strategy", para promocionar la marca del país a nivel internacional.

Kiuchi, y por extensión el ejecutivo nipón, criticaron duramente a OpenAI por los problemas de copyright que presentaban los vídeos generados con Sora 2. Habrían solicitado de forma directa a la empresa de Sam Altman el cese de estas actividades.

En palabras de Kiuchi, el gobierno ha solicitado a OpenAI "que no participe en ninguna acción que pueda constituir una infracción de derechos de autor". Añadió que "el anime y el manga son tesoros irreemplazables de los que podemos enorgullecernos en todo el mundo".

El ministro no ha sido el único mandatario político que ha puesto el ojo sobre los problemas de Veo 2. Akihisa Shiozaki, vicesecretario del Partido Liberal Democrático (PDL) y miembro de la cámara de parlamentarios de Japón, también criticó la situación.

El logo de ChatGPT. Reuters Omicrono

Según Shiozaki, el gobierno considerará tirar de legislación para enfrentar a OpenAI "y solicitar una explicación de las especificaciones básicas de Sora 2, las medidas de filtrado y el historial de respuestas de eliminación".

Por si fuera poco, se unió a la discusión Masaaki Taira, Ministro de Asuntos Digitales de Japón. "OpenAI tendrá que adaptarlo a la normativa japonesa. Insto encarecidamente a las grandes tecnológicas a que tomen medidas voluntarias".

No es la primera vez que OpenAI se enfrenta directamente a tensiones políticas en Japón. El país ya criticó duramente el sistema de generación de imágenes de ChatGPT que basaba su estilo en el del famoso Studio Ghibli, con oleadas de instantáneas copando las redes sociales.