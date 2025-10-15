Meta elimina la página de Facebook que compartía "información confidencial y acosaba" a agentes del ICE

Meta ha eliminado recientemente una página de la red social Facebook que se dedicaba al seguimiento de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Chicago (EEUU), donde el organismo está llevando a cabo redadas migratorias.

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, ha confirmado a través de su cuenta de X (Twitter) que Facebook ha eliminado una "gran página de grupo sin nombre que se usaba para difamar y atacar" a los agentes del ICE tras la intervención del Departamento de Justicia.

"Hoy, tras la intervención de @thejusticedept, Facebook eliminó una página de un grupo grande que se estaba utilizando para divulgar información confidencial y atacar a agentes @ICEgov en Chicago", ha escrito la fiscal general.

Por su parte, Andy Stone, portavoz de Meta, ha confirmado a The Verge que el grupo de Facebook, que no llegó a identificar, "fue eliminado por violar nuestras políticas contra el daño coordinado".

La eliminación de esta página de Facebook se produce poco después de que tanto Apple como Google bloquearan aplicaciones de seguimiento del ICE en sus respectivas tiendas de apps, también a petición del gobierno de EEUU.

Una redada migratoria del ICE en Chicago. Europa Press

Bondi también ha señalado en X que "la ola de violencia contra el ICE ha sido impulsada por aplicaciones en línea y campañas en redes sociales diseñadas para poner en riesgo a los agentes del ICE simplemente por hacer su trabajo".

La fiscal general ha indicado igualmente que "el Departamento de Justicia seguirá colaborando con empresas tecnológicas para eliminar las plataformas donde los radicales pueden incitar a la violencia inminente contra las fuerzas del orden federales".

Laura Loomer, influencer de derechas, fue quien destapó la aparición de un grupo de Facebook llamado 'ICE Sighting- Chicagoland' que, según ella, proporcionaba "información actualizada sobre las redadas del ICE y la ubicación de los agentes del ICE en el área de Chicago".

Aunque el Departamento de Justicia parece haber tomado medidas tras dicha información, ni ellos ni Meta han confirmado el nombre del grupo de Facebook eliminado, por lo que se desconoce si se trataba de la mencionada por Loomer.

Cabe señalar que, a medida que el presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos, han surgido una variedad de herramientas y grupos comunitarios en redes sociales para alertar a la población de la presencia de ICE en su zona.