Apple dice adiós a Clips: la compañía deja de dar soporte a su aplicación de edición de vídeos para redes sociales

Mientras se espera que Apple lance en España y todo el mundo nuevos MacBook, iPad y gafas Vision Pro esta semana, la compañía de la manzana mordida acaba de sorprender con su último movimiento: ha cesado el soporte de Clips, su aplicación de edición de vídeos para redes sociales.

Apple lanzó Clips en 2017, una aplicación de edición de vídeos para subir a redes sociales, y ahora, 8 años después, se despide de ella. La firma californiana deja de dar soporte a la app, que ya no se actualizará y no se puede descargar para nuevos usuarios.

Eso sí, Clips se podrá seguir usando en aquellos dispositivos que ya lo tuviesen instalados y que cuentan con el sistema operativo iOS 26, iPadOS 26 o versiones anteriores. Cabe señalar que la app llegó como un servicio en el que los usuarios podían generar contenido de vídeo.

Los usuarios podían introducir desde música hasta filtros y texto para crear vídeos con el objetivo de compartirlos posteriormente en sus redes sociales. Desde su lanzamiento, Clips ha introducido mejoras como edición de vídeo más avanzadas, soporte para HDR y la opción de incluir elementos de realidad aumentada.

Sin embargo, y tras un tiempo en el que Apple dejó de implementar novedades, la firma liderada por Tim Cook pone fin al soporte de la aplicación, que dejó de obtener actualizaciones a partir del pasado viernes 10 de octubre.

La aplicación Clips de Apple. Apple Omicrono

Así lo ha comunicado en su página de soporte, donde Apple aclara que Clips ya no está disponible para su descarga por parte de nuevos usuarios y recomienda a aquellos que cuentan con la app guardar los vídeos de Clips en la biblioteca de fotos o en otra ubicación del dispositivo.

De esta manera los podrán almacenar con los efectos implementados o sin editar. Y en caso de que la aplicación de edición de vídeos para redes sociales deje de funcionar, los usuarios podrían así continuar manteniendo su contenido.

Para ello, los usuarios apenas tendrán que tocar el botón de 'Compartir' en el vídeo que deseen guardar dentro de la aplicación y, después, deberán pulsar en 'Opciones', 'Vídeo' y, tras realizar configuraciones como la relación de aspecto, hacer clic en 'Guardar', ya sea en la biblioteca de fotos, iCloud Drive o en el dispositivo.

Con el fin del soporte de Clips, Apple también señala en su página de soporte que los usuarios pueden utilizar otras aplicaciones de edición para crear vídeos cortos, como iMovie, CapCut, VN Video Editor, GoPro Quik o InShot, que ofrecen desde funciones avanzadas hasta una mayor flexibilidad.