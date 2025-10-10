Apple lleva las retransmisiones deportivas inmersivas a Vision Pro antes de que anuncie que se hace con los derechos de la F1

Partido en un servicio por cable de las Apple Vision Pro. Apple Omicrono

Las Apple Vision Pro, que están próximas a actualizarse, podrían tener una segunda vida gracias a la dedicación de Apple por los deportes. Además de los contenidos inmersivos ya presentes, los usuarios de Apple Vision Pro podrán ver partidos de los Lakers en realidad mixta.

Tal y como ha asegurado el proveedor de servicios de Internet Spectrum, Apple colaborará con la firma para facilitar y distribuir una serie de partidos en vivo de los Lakers en la temporada 25-26, específicamente para los usuarios de Apple Vision Pro.

Por si fuera poco, existen rumores sobre la posibilidad de que Apple compre definitivamente los derechos de retransmisión de la Fórmula 1, ofreciendo sus eventos deportivos en la app Apple TV+.

Las Apple Vision Pro y la realidad mixta

Spectrum ha anunciado una serie de nuevos servicios entre los que se encuentra su nueva Spectrum App Store donde gestionar las apps de sus planes. En dicho anuncio, han aprovechado para deslizar la colaboración con Apple.

La idea es ofrecer partidos selectos de Los Angeles Lakers en el formato Apple Inmersive de las Vision Pro. El objetivo es que los usuarios puedan tener una experiencia totalmente inmersiva, "como si estuvieran en la cancha viendo estos partidos".

Imagen de LeBron James jugando con Los Angeles Lakers. Europa Press

Para retransmitir estos partidos se necesitará una conexión de unos 150 Mbps. Serán los usuarios de Spectrum SportsNet y Spectrum Internet los que podrán disfrutar de estos partidos inmersivos, que además incluirán las repeticiones y los mejores momentos.

El primer encuentro en usar este servicio se dará a principios del 2026, usando las aplicaciones de Spectrum y de la NBA. Eso sí, se necesitarán obviamente unas Apple Vision Pro, pero con visionOS 26 instalado.

Apple y la Fórmula 1

Desde hace unos años, Apple ha estado impulsando una serie de acuerdos para traer los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos a sus plataformas de streaming. Lo siguiente sería nada menos que la Fórmula 1.

Portada de la película 'F1' de Apple. Apple Omicrono

Así lo relata John Ourand, periodista veterano que lleva ya más de dos décadas siendo un experto en la industria del periodismo deportivo. En su boletín de Puck News, Ourand ha explicado que existen rumores sobre un posible acuerdo de compra de derechos de retransmisión.

En palabras de Ourand, tanto la Fórmula 1 como Apple ya habrían finalizado las negociaciones principales, con visos de anunciar la colaboración en el próximo Grand Prix de Estados Unidos. Este se celebrará entre los días 17 y 19 de este mismo mes de octubre.

Si el periodista está en lo cierto, Apple pagaría una suma superior a los 150 millones de dólares por los derechos, con una cláusula de exclusividad que llevaría al cierre de la F1.TV, el servicio de streaming independiente que retransmite los eventos.

Tanto es así, que F1.TV sería precisamente el escollo que ha provocado que el acuerdo tarde tantísimo en formalizarse. Está por ver cómo afecta esto a un plano internacional de cara al futuro.