Los sistemas de verificación de edad que Apple implementará en EEUU y que podrían llegar a Europa próximamente

En los últimos años, sobre todo en países angloparlantes como Estados Unidos y Reino Unido, se han popularizado sistemas de verificación de edad para acceder a Internet y consumir ciertos contenidos. Apple ya se está adaptando a esta nueva realidad.

Después de que Texas aprobase la ley SB2420, también conocida como la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones, establece regulaciones para las tiendas de apps móviles en el área, con sistemas de verificación de edad, clasificaciones por edad en listados de app y avisos de contenido.

Apple ha lanzado un comunicado en el que exponen cómo implementarán estos requisitos de verificación de edad tanto para desarrolladores como para tiendas de apps. Unas medidas que podrían llegar a Europa en las condiciones adecuadas.

Apple se ajusta a la ley en EE.UU

La ley entrará en vigor en enero de 2026, y establece un conjunto de medidas obligatorias para las partes implicadas. Las tiendas, por ejemplo, deben verificar certeramente la edad de los usuarios al momento de crearse una cuenta.

También se limita bastante la recopilación de datos personales de niños y el encriptado de esta información sensible. Los usuarios menores de 18 años deberán crear una cuenta parental vinculada a la cuenta del menor.

No solo eso; es obligatorio establecer un consentimiento parental para cada una de las descargas, compras de apps y compras in-app para estas cuentas de menores. Por si fuera poco, la ley exige que los desarrolladores borren los datos obtenidos tras cada verificación.

La legislación contempla la verificación mediante "métodos comercialmente razonables" que categoricen a estos usuarios en cuatro grupos: niños, adolescentes de 13 a 15 años, adolescentes de 16 a 17 años y adultos, mayores de 18.

Es aquí donde entra Apple, que ha hablado sobre la implementación de sus propias medidas, no sin antes expresar algunas críticas contra la ley que comenzará a ser efectiva el año que viene.

En palabras de la empresa californiana, la SB2420 podría afectar "a la privacidad de los usuarios al exigir la recopilación de información confidencial y de identificación personal para descargar cualquier aplicación, incluso si un usuario quiere simplemente consultar el clima o los resultados deportivos".

App Store.

Lejos de eso, Apple se compromete a proteger la privacidad de los usuarios "dentro de los límites legales" aplicando estas normativas. Por supuesto, la verificación de edad para las cuentas nuevas se establece como obligatoria.

Cualquier cuenta creada a partir del 1 de enero de 2026 en el estado de Texas deberá confirmar su edad. Si el usuario tiene menos de 18 años, la cuenta deberá unirse a un grupo familiar en el que se otorgue consentimiento para todas las descargas de la App Store, transacciones y compras in-app.

"Esto también afectará a los desarrolladores, quienes deberán adoptar nuevas funciones y modificar el comportamiento de sus apps para cumplir con sus obligaciones legales". Obligaciones que también se extenderán a Luisiana y Utah, respectivamente.

Ya han publicado la API de Rango de Edad Declarado, junto con una promesa de actualizaciones en los próximos meses para establecer las categorías de edad requeridas para los nuevos usuarios de cuentas en Texas.

Un iPhone. Bagus Hernawan/Unsplash Omicrono

Asimismo, a finales de año se lanzarán nuevas API para desarrolladores. Una vez estos determinen que se "ha realizado un cambio significativo en su aplicación", las APIs permitirán a los developers "invocar una experiencia del sistema especializada" para con el usuario.

Dicha API otorgará la posibilidad al usuario de solicitar que se vuelva a obtener el consentimiento parental si así lo necesita. Por supuesto, los padres podrán revocar el consentimiento para que un menor continúe usando estas aplicaciones sin problema.