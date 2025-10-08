WhatsApp se actualiza en iPhone: la traducción automática de mensajes, chats y grupos llega a iOS

Fotomontaje con la maqueta de un iPhone 15 y con el logo de WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

WhatsApp lleva tiempo integrando funciones de inteligencia artificial en su aplicación de mensajería instantánea. La última en llegar a España ha sido la traducción de los chats individuales, grupales y los canales. Aunque de forma limitada, ahora se está desplegando a todo el mundo.

Unas semanas después de implementar esta novedad en Android, la herramienta de traducción de WhatsApp llega a los iPhone, según informa el medio especializado 9to5Mac. Gracias a esta novedad se pueden comprender conversaciones en hasta 21 idiomas diferentes.

La Torre de Babel ha caído, cada vez son más los sistemas y aplicaciones que ofrecen la posibilidad de traducir de forma inmediata una conversación y poder entenderse con personas de todo el mundo. Se puede usar con aplicación en el móvil, en los propios auriculares o durante videollamadas.

Siguiendo esta tendencia, WhatsApp ha lanzado esta opción para traducir chats completos, incluso grupos. En iOS se integra esta función con la versión 25.28.74, que también ofrece compatibilidad con Live Photos de Apple. Meta indica que el despliegue puede tardar algunas semanas hasta llegar a los teléfonos de todos los usuarios.

Para comprobar si se está entre los que han recibido esta actualización es tan sencillo como mantener presionado cualquier mensaje y en la sección "Más", buscar la opción "Traducir" en el menú. La primera vez requiere una serie de pasos extra para configurar la herramienta.

Traducción de chats en versión beta para Android WaBetaInfo El Androide Libre

Primero se debe seleccionar los idiomas en los que se basa la traducción, es decir, el del emisor y el del receptor. El sistema pedirá permiso para descargar en el teléfono el paquete de idiomas que usará el traductor. Este proceso se puede repetir en cualquier momento en Ajustes > Traducir > ​​Idiomas descargados.

Meta advierte de ciertas limitaciones de su nueva función. Para empezar, no se podrán traducir ubicaciones, documentos, contactos o stickers, tampoco GIFs. Se limitarán a convertir los mensajes escritos. Además, el funcionamiento del traductor requiere una mayor carga de trabajo para el equipo, por lo que se requiere una buena señal de Wi-Fi o datos móviles.

También demandará suficiente espacio de almacenamiento para guardar el diccionario que permitirá la traducción. Esto se debe, como indica Meta, a que todas las traducciones de mensajes se quedarán en el dispositivo donde WhatsApp no podrá verlas.