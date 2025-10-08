La hija de Robin Williams, contra los montajes de IA de su padre "estáis haciendo perritos calientes con vidas humanas"

Los modelos de generación de vídeo por inteligencia artificial como Sora 2 o Google Veo 3 han revolucionado el panorama tecnológico en España, permitiendo a los usuarios crear increíbles vídeos deepfake en cuestión de segundos. La hija de Robin Williams, Zelda Williams, lo sabe.

Y no está nada contenta. Zelda Williams ha cargado duramente contra las tecnologías que permiten generar vídeo basado en IA, debido a que no son pocos los que están usando estas apps para crear deepfakes con la cara de su padre.

Muchos de ellos, enviados directamente a su perfil. "Por favor, dejad de enviarme vídeos de IA de mi padre. Dejad de creer que quiero verlos o que los entenderé", ha sentenciado Williams en una serie de historias de Instagram.

Zelda Williams, contra los deepfakes de IA

Con la explosión de las aplicaciones pensadas para generar vídeo, los internautas han creado todo tipo de tendencias para generar deepfakes de distinta índole; humorísticos, políticos, curiosos... Pero también hay quien los usa para 'revivir' famosos.

Robin Williams, como muchas otras personalidades de Hollywood y el mundo del entretenimiento, se quitó la vida en el año 2014 tras comenzar a notar síntomas de la enfermedad conocida como demencia con cuerpos de Lewy, un síndrome degenerativo del cerebro.

Zelda Williams, junto a su padre, poco antes de que el actor falleciera.

El actor de 63 años se posicionó como una de las caras más queridas de la industria, causando que su fallecimiento generara una auténtica oleada de dolor en todo el planeta. Más de 10 años han pasado desde esta muerte, que conmocionó al mundo.

Muchos internautas usan esta excusa para crear vídeos basados en inteligencia artificial con la cara del actor, poniendo su rostro en películas contemporáneas o haciendo que recite frases famosas. Zelda Williams los ha visto, y los odia con toda su alma.

"Si solo intentáis provocarme, he visto cosas mucho peores; lo restringiré y seguiré adelante", prosiguió Williams en sus historias. "Pero, por favor, si tenéis algo de decencia, dejad de hacernos esto a él y a mí, a todo el mundo incluso", sentenció la actual actriz.

Ante la idea que muchos enarbolan sobre que estos vídeos son 'homenajes' al actor, Williams responde: "no estáis haciendo arte, estáis haciendo salchichas asquerosas y sobreprocesadas con las vidas de seres humanos".

Zelda Williams junto a su padre.

Añade que valiéndose de la "historia del arte y la música", estos usuarios están generando estos vídeos con el único propósito de generar tracción en redes sociales. "Luego les metéis estas salchichas por la garganta a otros esperando que os den un pulgar hacia arriba y les guste. Asqueroso", sentenció Zelda.

Prosigue asegurando que esta tendencia "es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y creedme, no es lo que él querría. Ver cómo el legado de personas reales se reduce a 'esto se parece vagamente a ellos, así que es suficiente".

El rostro de Robin Williams es quizás uno de los más usados para crear esta clase de vídeos, lo que ha causado el rechazo de muchos otros usuarios fanáticos del actor. Los 'creadores' se defienden detallando que este es simplemente el futuro al que nos dirigimos.

Zelda Williams también tiene respuesta para ellos. "Por el amor de dios, dejad de llamarlo 'el futuro'. La IA solo está reciclando y regurgitando mal el pasado para volver a consumirlo. Estáis ingiriendo el 'ciempiés humano' del contenido", dice la hija de Robin.

Robin Williams en 'Good Morning, Vietnam' (1987)

Esta ingesta, expone Zelda, se genera "desde el final de la fila, mientras la gente que está delante se ríe y se ríe, consume y consume." Por último, califica este contenido de "horrible basura" que solo sirve para manipular audiencias en TikTok.

Estas declaraciones llegan apenas días después de que saltasen dos polémicas en torno al cine y la IA: la creación de Tilly Norwood, una actriz generada enteramente con inteligencia artificial y la publicación del tráiler de The Sweet Idleness, la primera cinta dirigida por un agente de IA.