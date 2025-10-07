La primera película dirigida por una IA tiene tráiler y aviva la polémica sobre el uso de esta tecnología en cine

Hace escasos días vimos en España la aparición de Tilly Norwood, una actriz inexistente generada por inteligencia artificial que había causado el rechazo de la comunidad cinematográfica estadounidense. Apenas días después ya se ha presentado la primera película dirigida por una IA.

Andrea Iervolino, un productor de cine italo-canadiense muy metido dentro de la industria del entretenimiento, ha anunciado 'The Sweet Idleness'. Una cinta que el mismo productor cataloga como la primera película "100% dirigida por un agente de inteligencia artificial".

En este caso el largometraje ha sido dirigido por FelliniAI, un agente de IA que hace las veces de director virtual y que ha sido supervisado por Iervolino. Este ha hecho las veces de operador humano controlando en sus palabras la "coherencia creativa y productiva" de la película.

Una película dirigida por una IA

Todo nace a raíz de la compañía propiedad del cineasta, The Andrea Iervolino Company, que cuenta con equipos humanos de trabajadores. En este caso, el elenco ha sido gestionado por Actor+, una agencia con actores que han prestado sus rostros para generar actores digitales.

Dichos actores, lejos de limitarse a la película, seguirán presentes en las redes sociales y en el contenido mediático en torno a The Sweet Idleness. Iervolino ha celebrado el lanzamiento de esta película calificándola como un punto de inflexión en la cinematografía.

"Celebramos el comienzo de un nuevo capítulo en la industria del cine [...] unir la sensibilidad humana con el poder creativo de la inteligencia artificial para contar historias que nadie ha imaginado jamás", expone el productor en un comunicado en Instagram.

Iervolino aclara, eso sí, que esta película no pretende en ningún caso sustituir al cine tradicional. "Es más bien un método alternativo de creación [...] Es el futuro, pero también un regreso a la poesía original del cine", ha dicho el cineasta.

Póster de la cinta de Iervolino. Andrea Iervolino Omicrono

En este sentido, The Sweet Idleness (o La Dulce Ociosidad, por su traducción al español) trata un futuro utópico-distópico, donde el 1% de los humanos sigue trabajando mientras el resto vive en libertad gracias al poder de las máquinas.

"El futuro del cine está aquí: humanos sumados a inteligencias artificiales, juntos para contar historias nunca antes vistas", detalló el especialista en su comunicado, el cual ha enfrentado varias quejas en su teaser-trailer.

La polémica está servida

El tráiler de The Sweet Idleness llega justo después de que Particle6, una productora holandesa presentara a Tilly Norwood, una actriz generada por inteligencia artificial que aspiraba a ser la próxima cara del cine 'generativo'.

Como ya ha ocurrido con otras agencias promotoras de influencers inexistentes, Particle6 ha promovido un perfil propio en el que se intenta crear la falsa ilusión de que Norwood es una persona real, cuando no es así.

Una de las promesas de Norwood es que todo el material promocional usado para reivindicar su supuesto porfolio se ha creado en apenas un día. Una cantidad de tiempo irrisoria si tenemos en cuenta que las producciones se pueden alargar años.

La idea detrás de Norwood es obra de Eline Van der Velden, actual productora de Particle6 y fundadora del estudio, que presentó a Norwood en el Festival de Cine de Zúrich el pasado mes de septiembre. Las críticas no se hicieron de rogar.

Personalidades como Emily Blunt, actriz mítica de la escena cinematográfica norteamericana, cargaron duramente contra Tilly Norwood en un pódcast para el medio Variety. Y no tuvo buenas palabras.

En la entrevista, Blunt directamente reacciona con rechazo la iniciativa. "¡Estamos jodidos!", llega a decir la actriz, visiblemente preocupada. "Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana", asegura la artista.

Por otro lado está el SAG-AFTRA, el ahora famoso sindicato de actores y caras visibles de la industria del entretenimiento, que lanzó una durísima declaración en torno a Norwood.

El sindicato cree que "la creatividad está, y debe seguir estando, centrada en el ser humano". Manifestaron, además, que el SAG-AFTRA "se opone a la sustitución de artistas humanos por sintéticos".

Una alusión a las recientes protestas que protagonizó el organismo para promover medidas de protección ante la sustitución por IA para sus actores. Por supuesto, niegan la validez de Norwood, recordando que esta está entrenada con trabajo de actores reales.

En palabras del SAG-AFTRA, Tilly Norwood "no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación".

Prosiguieron asegurando que Norwood "carece de experiencia vital, no tiene emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por ordenador sin conexión con la experiencia humana".

"No resuelve ningún problema; crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar sin trabajo a los actores, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano", apostilla el sindicato en su duro comunicado.

Todas estas reacciones, incluyendo la de los internautas que tampoco han visto con buenos ojos a Norwood, ha llevado a que sus responsables usen su cuenta de Instagram para lanzar su propio comunicado.

Eline publicó en la red social de la actriz sintética unas declaraciones en torno al llamado "arte creado por inteligencia artificial", el cual ya ha sido denostado en multitud de ocasiones por la comunidad de Internet.

Según la productora, "No es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores a ella, genera conversación, y eso en sí mismo demuestra el poder de la creatividad".

En ningún caso Eline ve la IA "como un reemplazo para la gente, sino una nueva herramienta; un nuevo pincel. Justo como la animación, los títeres o el CGI han creado nuevas posibilidades sin arrebatarnos la actuación real".

El SAG-AFTRA, por su lado, recordó que "los productores firmantes deben ser conscientes de que no pueden utilizar intérpretes sintéticos sin cumplir con nuestras obligaciones contractuales".

Emily Blunt en una imagen de archivo.

Obligaciones que, dice el sindicato, "exigen notificación y negociación siempre que se vaya a utilizar un intérprete sintético", que a sus ojos está enteramente generado gracias al trabajo de actores reales trabajando desde hace años en la industria.

Tanto Norwood como The Sweet Idleness son recordatorios de un hecho impepinable: que la industria de la inteligencia artificial planea meterse en el cine. Está por ver si conseguirán mover de alguna forma sus antiquísimos e inamovibles cimientos.