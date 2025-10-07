Desde alarmas más difíciles de apagar a entrenamientos personalizados: las funciones que llegan a tu iPhone

Con el reciente (y exitoso) lanzamiento de los iPhone 17 en España y con la llegada de iOS 26 a los dispositivos compatibles, cada vez son más los que disfrutan de las bondades de este nuevo sistema operativo. Uno que ahora se vuelve a renovar.

La primera actualización relevante de iOS 26 será iOS 26.1, que ya está disponible en su beta para desarrolladores. La segunda beta que ya están probando los usuarios (incluso los no tan desarrolladores) tiene novedades interesantes.

Además de arreglar cosas allí y allá, la beta de iOS 26.1 recoge novedades en la interfaz de la alarma, muy criticada en la primera versión de iOS 26 y mejoras en apps como Fitness o Configuración.

La alarma por fin tiene sentido

Cuando iOS 26 se lanzó, muchos usuarios quedaron descontentos con la interfaz de las alarmas. Apple había cambiado los botones clásicos por dos botones gigantescos para posponer y parar las alarmas.

Esto ha llevado a que muchos usuarios se confundieran de botón y tocaran accidentalmente el de posponer. Ahora ya no es así; la nueva alarma de iOS 26.1 implementa un slider para deslizar en vez de un botón.

Nuevo botón de alarma. MacRumors Omicrono

De esta forma, para parar la alarma, tendremos que deslizar directamente sobre el botón grande para así parar la alarma. Si queremos posponerla, tocamos el botón superior. Así será más difícil posponerla de forma accidental.

Mejoras en apps variadas

Una buena cantidad de las novedades de iOS 26.1 son más mejoras de calidad de vida en apps. Por ejemplo, la app Fitness ahora permite crear entrenamientos personalizados que permiten ajustar la duración, el horario, etcétera.

App Fitness. MacRumors Omicrono

La app de Configuración también sufre cambios. Además de cambios estéticos, los ajustes del iPhone ahora tienen un pequeño botón para activar las llamadas mejoras de seguridad automáticas.

En la sección de Privacidad y Seguridad de Configuración, podremos activar un botón para instalar estas mejoras de forma automática ofreciendo una capa de seguridad extra para nuestros iPhone.

También podemos observar pequeños ajustes en la app de Fotos (la interfaz ha sido ligeramente modificada), cambios estéticos en Calendario y minúsculos cambios en la estética de la interfaz imperceptibles para el usuario promedio.

Slide Over en iPad

Irónicamente, la función más importante y la que los usuarios parecen estar agradeciendo más es la vuelta de Slide Over en los iPad con iPadOS 26. Una característica que con dicha actualización, se retiró.

Slide Over en iPad. MacRumors Omicrono

En pos de afianzar esta idea de apps con ventanas al más puro estilo macOS, Apple retiró Slide Over, un pequeño gesto para 'anclar' un grupo de apps en un lateral. La diferencia ahora es que solo podremos anclar una app a la vez.

Antes podíamos establecer todo un grupo de apps en un espacio similar al de un iPhone en el lateral, lo cual ya no es posible. Para compensar, Apple ha hecho que Slide Over sea completamente compatible con este nuevo sistema multiventana. Menos es nada.

iOS 26.1 llegará próximamente a los iPhone compatibles, incluyendo obviamente los iPhone 17. Esta es solo la primera de una buena plétora de actualizaciones que se repartirán a lo largo de lo que queda de 2025 y 2026.