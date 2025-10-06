Quién es John Ternus, el jefe de dispositivos que coge fuerza para suceder a Tim Cook como CEO de Apple próximamente

Apple está sumergida en una época de cambios. En julio de este mismo año se anunciaba la jubilación de Jeff Williams, el mítico director de operaciones de la empresa, para ser sustituido por Sabih Khan. Ahora, se está poniendo el ojo en el sucesor de Tim Cook, CEO de Apple.

Y todas las papeletas están puestas en John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de Hardware de Apple. El carismático y "apacible" directivo estaría teniendo una mayor atención sobre la cúpula de Apple, explica el periodista Mark Gurman en su newsletter Power On.

Dicha atención no ha nacido de la nada. La aparatosa entrada de Apple en la carrera de la inteligencia artificial y los movimientos en las altas esferas directivas de Apple están planteando la posibilidad real de que Ternus acabe sucediendo a Tim Cook como CEO en el futuro.

John Ternus: de directivo a CEO

Mark Gurman detalla algunos de los vaivenes que ha sufrido Apple en lo que a mandatarios refiere. En los últimos años tuvimos salidas muy pronunciadas; el diseñador Jony Ive, la jefa de ventas Angela Ahrendts o el propio Jeff Williams han sido los casos más sonados.

Si no nos centramos en las salidas, también vemos cambios. Phill Schiller, otrora director de marketing de Apple, renunció a su puesto en 2020 para ser responsable directo de la App Store. En 2024, el directivo Luca Maestri renunció como director financiero.

John Ternus en la presentación del Apple M1. Apple Omicrono

¿Qué papel juega Ternus en todo esto? Partimos de la base de que Jeff Williams era considerado por muchos como el sucesor natural de Cook. Con su jubilación y su renuncia a seguir operando a partir de este año en Apple, esa idea queda descartada.

A esto debemos sumarle nombres que en palabras de Gurman, han estado en el aire durante años. John Giannandrea, vicepresidente sénior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA de Apple o Mike Rockwell, actual responsable de Siri y considerado como el creador de las Vision Pro, son ejemplos claros.

Por último está el mismo Tim Cook, que el próximo 1 de noviembre cumplirá nada menos que 65 años. La marcha de Jeff Williams ha sido un auténtico varapalo no solo para Apple, sino para el CEO de la firma californiana.

No es un tema menor; Williams tuvo un papel protagónico en el lanzamiento de algunos de los productos más populares de Apple, y estaba postulado a ser el segundo directo de Cook. Con su marcha, Cook se queda solo.

John Ternus, en una de las presentaciones de Apple. Apple Omicrono

Es aquí donde entra Ternus. El directivo tiene varios argumentos a favor para ser CEO en caso de que se realice una transición por parte de Cook. Por ejemplo, tiene 50 años; la misma edad que tenía Cook cuando asumió el cargo en agosto del 2011, con la retirada (y posterior muerte) de Steve Jobs.

Esto, a ojos de Gurman, habilita a Ternus para estar operando como CEO por lo menos 10 años. Además, el hipotético sucesor destaca más por su labor a nivel tecnológico que por sus dotes comerciales o ejecutivas.

Todos estos detalles, junto al propio carisma de John Ternus, están haciendo que los equipos de marketing y relaciones públicas de Apple estén cada vez más centrados en él. "Fue Ternus quién acompañó a los clientes a la tienda en Londres" cuando se lanzaron los iPhone 17, dice Gurman.

El 'apacible' John Ternus

Pero, ¿quién es realmente John Ternus? El evento de Let Loose del 2024, en el que vimos los iPad Pro M4, iPad Air M3 y Pencil Pro fue el escario de inflexión para Ternus, que tuvo muchísima presencia en los vídeos de presentación.

John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de Apple, en el evento Let Loose. Chema Flores Omicrono

Según lo reportado por el mismo Gurman, Ternus destaca por su juventud, pero también por un carácter afable que determina tanto su posición en Apple como su hacer a la hora de tomar decisiones en los equipos de hardware.

Y no es que sea un novato, precisamente. Se unió al equipo de Diseño de Productos de Apple en 2001, para acabar siendo vicepresidente de ingeniería de hardware desde 2013. Un ascenso que ya otorga más de 10 años de experiencia sobre las espaldas de Ternus.

Nacido en el año 1975, comenzó su andadura en Apple trabajando en monitores externos para Mac. Tuvo como director al mítico Dan Riccio, también jubilado, y consiguió encargarse del desarrollo de dispositivos tan importantes como los iPad, los Mac y los AirPods.

Una de las muchas tareas de Ternus consiste en supervisar todo el trabajo de ingeniería de hardware en un amplio abanico de productos de Apple, ya sean iPad o AirPods. Sin ir más lejos, ha participado en el desarrollo de todos los iPad y en las últimas generaciones de iPhone.

Tim Cook con las Apple Vision Pro Reuters /Loren Elliott Omicrono

Su momento álgido llegó en 2020, cuando Apple anunció su proyecto Apple Silicon para transicionar de procesadores Intel a chips propios, dando lugar a la mítica gama de ordenadores M. Al año siguiente, Ternus sucedió a Riccio y en 2022, fue puesto a cargo del hardware del Apple Watch.

Su juventud, su experiencia técnica y sobre todo su conocimiento de los entresijos de Apple lo hacen un sucesor idóneo de Cook. El CEO necesita que su segundo sea alguien que pueda trabajar y rendir en un amplio plazo de tiempo.

El mismo CEO, en una entrevista con la cantante Dua Lipa, expresó su intención de que su sucesor fuera alguien interno de Apple. "Ese es mi papel; asegurarme de que haya varios entre los que la junta directiva pueda elegir", llegó a asegurar.

Si Cook decidiera dejar el puesto, ya fuera por dimisión o por jubilación, las opciones se centrarían en los directivos más jóvenes, con la esperanza de que estos pudieran mantener este liderazgo durante al menos una década.

Tim Cook.

Personalidades consultadas por Gurman, tales como Christopher Stringer (antiguo diseñador de Apple) o Eddy Cue (confidente cercano a Cook), calificaron a Ternus como alguien apacible y confiable.

La declaración más clara de esta idea la dio Gurman, afirmando que Cue estaba predispuesto a que Ternus fuera el próximo CEO de Apple. Este es el motivo por el que Ternus estaría teniendo tanta presencia en las keynotes de la firma.

Desgraciadamente, es imposible determinar cuándo se dará esta transición en el seno de una empresa multimillonaria y de tanto calado en la sociedad. Desde luego, Ternus está en la mira. La pregunta es si el ejecutivo querrá asumir tamaña responsabilidad.