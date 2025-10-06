Google sigue el ejemplo de Apple: borra otra app que alertaba de los controles de inmigración ICE en EEUU

El cierre del gobierno de Estados Unidos, junto a la paralización total de la NASA son la punta de lanza de los problemas de EE.UU. Las tensiones entre Trump y las comunidades de inmigrantes han llevado a que Apple borre apps para localizar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país.

Los de Cupertino no han sido los únicos que han tomado represalias contra estas apps. Un día después de que Apple borrara definitivamente ICEBlock, la app más popular para que comunidades enteras rastreasen a estos agentes, Google ha hecho exactamente lo mismo con otra.

Según relatan The Verge y 404 Media, Google eliminó la app Red Dot, de características similares, de l Google Play Store. No solo eso; la firma americana ha acabado con aplicaciones parecidas después de ciertos altercados en el país.

Google borra apps para rastrear el ICE

Desde que Donald Trump subiera al poder y aplicara sus exhaustivos controles antiinmigración en Estados Unidos, se han popularizado aplicaciones en la App Store y en la Google Play Store para rastrear a las fuerzas del ICE.

ICEBlock era la más popular, pero había muchas como ella. Esta app, creada por Joshua Aaron, permitía a los usuarios compartir de forma anónima la ubicación de agentes del ICE avistados en diversas zonas, en radios de 8 kilómetros.

Pantallazos de Red Dot.

Red Dot servía a un propósito muy parecido; reportar la posición de estos agentes en un sistema colaborativo comunitario. Tras la explosiva popularidad de ICEBlock, Apple eliminó por completo tanto ICEBlock como otras apps similares el pasado jueves 2 de octubre.

Google, básicamente, ha hecho lo mismo apenas un día después. Confirman al medio 404 Media que además de haber sacado Red Dot de la Google Play Store de Android, han eliminado otras aplicaciones de índole similar.

El comunicado de la firma de Silicon Valley se escuda asegurando que la plataforma no permite aplicaciones que "promuevan la violencia" contra grupos vulnerables, respecto a cuestiones basadas en "raza u origen étnico", entre otros.

Además, desde Google explican que se eliminaron estas aplicaciones debido a que servían para compartir la ubicación de lo que ella misma describe como grupos vulnerables que habrían sufrido "un acto violento relacionado con este tipo de aplicaciones".

Fotomontaje con el logo de la app.

Y es que Red Dot permitía subir reportes a una red que informaban de la actividad o presencia de agentes del ICE, incluyendo detalles concretos sobre ubicación y hora. Los miembros de la comunidad donde se encuentran estos agentes recibe notificaciones mediante la app.

Un detalle importante es que mientras que los reportes afirman que Apple borró ICEBlock debido a presiones del Departamento de Justicia, no ha sido el caso con Google.

La propia Google relata que no han recibido instrucciones de ningún tipo desde el Departamento de Justicia estadounidense. También recuerdan que ICEBlock "nunca estuvo disponible en Google Play".

Joshua Aaron lamenta la decisión de Apple y acusa al gobierno de Trump de ser un "régimen autoritario". "ICEBlock no es diferente de los controles de colaboración colectiva", aclaró el desarrollador.

Capturas de pantalla del ICEBlock.

Sin embargo, la situación es distinta en lo práctico, sobre todo por la naturaleza de los sistemas operativos donde se encuentran estas tiendas. Salvo que usemos una tienda de terceros, no podremos descargar apps en un iPhone si no es desde la App Store.

Esto no ocurre en Android. En el sistema de Google, se pueden descargar archivos .apk para instalar apps de forma externa a la Play Store. En ambos sistemas, los que ya descargaron Red Dot o ICEBlock, podrán seguir usándola.

Sin embargo, los que estén buscando estas apps en Android podrán descargar estos .apk y así hacer uso de ellas. Eso sí, es importante tener extremo cuidado, ya que muchos de estos archivos pueden ser malware en cubierta.