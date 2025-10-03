Apple retira ICEBlock: la aplicación que alertaba donde la posición de los controles de inmigración en EEUU

Apple ha eliminado ICEBlock, la aplicación más popular para rastrear la actividad de esta agencia gubernamental estadounidense. ICEBlock, sirve para alertar a los usuarios de la presencia cercana de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta misma semana, en Chicago, vecinos de South Shore denunciaron un fuerte operativo federal que dejó al menos 40 detenidos durante la madrugada del martes. Es solo una de las múltiples operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) desde que Donald Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos y que en los últimos días ha atacado a periodistas.

Reuters recuerda que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el ICE ha realizado redadas en múltiples instalaciones con inmigrantes sin autorización. Incluso, sus agentes han arrestado a titulares de la visa y residentes permanentes que defendieron Palestina frente a la postura de la administración actual en Estados Unidos.

La empresa tecnológica dirigida por Tim Cook ha confirmado el bloqueo de esta herramienta y otras similares en su tienda, App Store, después de la denuncia de la administración de Donald Trump. Según Fox Business, la fiscal general Pam Bondi exigió su eliminación afirma que la aplicación podría aumentar el riesgo de agresión contra agentes estadounidenses.

La aplicación funciona por colaboración ciudadana. Similar a Waze, una aplicación de navegación para vehículos en la que se puede indicar de la presencia de un accidente, obras u otros elementos en el tráfico como un radar o agentes de seguridad para alertar a los demás conductores que vayan a pasar por ese punto.

ICEBlock, permite a los usuarios marcar la ubicación de los agentes del ICE en un mapa y añadir notas como la ropa que llevan o el coche que conducen. Cualquier usuario en un radio de 8 kilómetros del lugar marcado recibirá una alerta en su teléfono.

La aplicación solo está disponible para iOS, ya que tendría que recopilar información en Android que podría poner en riesgo a las personas. El medio TechCrunch confirmó en una prueba que ICEBlock no recopila datos personales, como identificadores de dispositivos ni direcciones IP.

ICEBlock llegó a lo más alto de las listas de App Store en julio tras recibir fuertes críticas del gobierno, aumentando su popularidad. NBC News informa que se ha descargado más de un millón de veces desde su lanzamiento.

La petición de eliminar esta aplicación por parte del Departamento de Justicia llega después del ataque armado de un individuo a una instalación del ICE en Dallas. Aseguran las autoridades que el atacante usó aplicaciones de rastreo, incluyendo ICEBlock, para abrir fuego desde una azotea. El ataque se saldó con la muerte de dos inmigrantes e hirió a un tercero, aunque la intención inicial del acusado era los agentes del ICE.

Joshua Aaron, desarrollador de la aplicación, declaró a Fox Business que estaba "increíblemente decepcionado" por las acciones de Apple. "Ceder ante un régimen autoritario nunca es la decisión correcta", afirmó.

Este desarrollador niega que su aplicación sirviera para perjudicar a agentes del orden: " Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros vecinos del terror que esta administración continúa infligiendo a la gente de esta nación".