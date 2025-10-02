Esta actriz no es real: está hecha por IA, tiene más de 40.000 seguidores y amenaza con revolucionar Hollywood

España está observando cómo poco a poco Hollywood (y otras muchas industrias) meten la patita en la industria de la inteligencia artificial. Con el lanzamiento de Sora 2 por parte de OpenAI y con proyectos de películas basadas en IA, esta idea es más clara que nunca.

El último movimiento hacia este escenario lo vemos con la actriz Tilly Norwood, una artista que ya acumula más de 40.000 seguidores en Instagram. Y no, no es real; es una actriz generada con inteligencia artificial.

Tilly Norwood ha sido creada expresamente para interpretar escenas que no requieran un intérprete humano. El problema es que esta iniciativa ha generado una reacción tan negativa en Hollywood, que sus creadores han tenido que salir a dar explicaciones.

Tilly Norwood, la actriz de IA

Todo comienza con Particle6, una productora holandesa conocida por realizar una importantísima apuesta por la inteligencia artificial. Tanto, que se jactan de ser una productora casi enteramente basada en IA.

En su web muestran las obras creadas por Xicoia, su división de creación de contenido con inteligencia artificial. En este sentido, prometen crear desde paisajes naturales hasta sketches completos. Tilly Norwood es una de sus creaciones.

Como ha ocurrido con una nueva generación de influencers generadas por IA, Norwood tiene un perfil propio en el que manifiesta la ilusión de que es una persona real. Desde Particle6 han intentado dotar a esta actriz inexistente de una suerte de personalidad.

Una de las promesas de Norwood al respecto es que todo el metraje que se muestra respecto a su trabajo se ha creado en apenas un día de trabajo. Una cantidad de tiempo irrisoria si tenemos en cuenta que las producciones se pueden alargar años.

Todo esto es obra de Eline Van der Velden, actual productora de Particle6 y fundadora del estudio, que presentó a Norwood en el Festival de Cine de Zúrich el pasado mes de septiembre. Las críticas no han tardado en llegar.

Personalidades como Emily Blunt, actriz mítica de la escena cinematográfica norteamericana, ha cargado duramente contra Tilly Norwood en un pódcast para el medio Variety. Y no ha tenido buenas palabras.

En la entrevista, Blunt directamente reacciona con rechazo la iniciativa. "¡Estamos jodidos!", llega a decir la actriz, visiblemente preocupada. "Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana", asegura la artista.

Por otro lado está el SAG-AFTRA, el ahora famoso sindicato de actores y caras visibles de la industria del entretenimiento, que también ha lanzado una declaración en torno a Norwood.

El sindicato cree que "la creatividad está, y debe seguir estando, centrada en el ser humano. El sindicato se opone a la sustitución de artistas humanos por sintéticos".

Una alusión a las recientes protestas que protagonizó el organismo para promover medidas de protección ante la sustitución por IA para sus actores. Por supuesto, niegan la validez de Norwood, recordando que esta está entrenada con trabajo de actores reales.

En palabras del SAG-AFTRA, Tilly Norwood "no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación".

Prosiguen asegurando que Norwood "carece de experiencia vital, no tiene emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por ordenador sin conexión con la experiencia humana".

"No resuelve ningún problema; crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar sin trabajo a los actores, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano", apostilla el sindicato en su duro comunicado.

Todas estas reacciones, incluyendo la de los internautas que tampoco han visto con buenos ojos a Norwood, ha llevado a que sus responsables usen su cuenta de Instagram para lanzar su propio comunicado.

Eline ha publicado en la red social de la actriz sintética unas declaraciones en torno al llamado "arte creado por inteligencia artificial", el cual ya ha sido denostado en multitud de ocasiones por la comunidad de Internet.

Según la productora, "No es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores a ella, genera conversación, y eso en sí mismo demuestra el poder de la creatividad".

En ningún caso Eline ve la IA "como un reemplazo para la gente, sino una nueva herramienta; un nuevo pincel. Justo como la animación, los títeres o el CGI han creado nuevas posibilidades sin arrebatarnos la actuación real".

El SAG-AFTRA, por su lado, recuerda que "los productores firmantes deben ser conscientes de que no pueden utilizar intérpretes sintéticos sin cumplir con nuestras obligaciones contractuales".

Emily Blunt en una imagen de archivo.

Unas obligaciones que, dice el sindicato, "exigen notificación y negociación siempre que se vaya a utilizar un intérprete sintético", que a sus ojos está enteramente generado gracias al trabajo de actores reales trabajando desde hace años en la industria.