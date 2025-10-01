Reino Unido vuelve a la carga y exige a Apple acceder a los datos de iCloud de sus ciudadanos: ni ella misma puede

En los últimos meses, hemos comprobado en España cómo el ejecutivo de Reino Unido dirigido por Keir Stamer ha intentado sin éxito instalar puertas traseras en iCloud con tal de acceder a datos cifrados de los usuarios. Ahora, Reino Unido vuelve a la carga.

Tal y como relata el Financial Times, el gobierno inglés ha vuelto a solicitar a Apple el acceso a estos datos cifrados ubicados en su nube. Algo que ya intentaron en el pasado, pero con una diferencia clave.

Mientras que en la anterior solicitud se intentó acceder a la información cifrada de todos los usuarios de iCloud a nivel internacional, la actual ubicada a principios de septiembre ahora se centra en los ciudadanos de Reino Unido.

Inglaterra quiere acceder a iCloud

El modus operandi del Ministerio de Interior del gobierno británico en este caso está siendo prácticamente el mismo; ordenar a Apple la inclusión de una puerta trasera en el servicio de almacenamiento en la nube de la firma californiana.

Esta puerta trasera o backdoor, solicitada por el organismo gubernamental antes mencionado, permitiría al gobierno del país acceder a copias de seguridad cifradas en la nube. La diferencia es que la anterior puerta trasera busca acceder a las copias de usuarios de todo el mundo.

Fotomontaje con el logo de iCloud. Manuel Fernández Omicrono

Ahora, el Ministerio se centra únicamente en los ciudadanos británicos, después de que la anterior solicitud desencadenara un auténtico rifirrafe diplomático entre Estados Unidos y Reino Unido.

Por si fuera poco, esta noticia llega justo cuando la nación vecina de Europa liderada por Donald Trump confirmó que el gobierno británico había cesado en sus esfuerzos por implementar esta backdoor en iCloud a nivel internacional.

Tras este primer intento, el Ministerio de Interior habría emitido una nueva orden exigiendo a Apple que implante dicha puerta trasera para los ciudadanos ingleses que usen iCloud. Una información totalmente cifrada a la que ni siquiera Apple puede acceder.

El objetivo es que este acceso apoye a las fuerzas del orden británicas en la resolución de casos relacionados con el abuso infantil, el tráfico de contenido ilegal o terrorismo internacional.

Apple desecha un encriptado más fuerte para iCloud por presión del FBI NeONBRAND Unsplash

Apple ya ha respondido a dicha información, negando de forma tajante la instalación de una brecha de seguridad así. "Como hemos dicho muchas veces, nunca hemos construido una puerta trasera o una llave maestra para ninguno de nuestros productos", ha dicho la firma americana.

No solo eso; ya han adelantado que jamás lo harán, bajo ninguna circunstancia. Recuerdan además cómo Reino Unido perdió acceso al sistema de seguridad iCloud Advanced Data Protection a consecuencia de estas solicitudes.

Apple asegura sentirse profundamente defraudada por este hecho, "dado el continuo aumento de filtraciones de datos y otras amenazas a la privacidad del cliente".

En julio de este mismo año, numerosos funcionarios del gobierno de Reino Unido afirmaron al Financial Times que el Ministerio estaba intentando finiquitar los litigios legales contra Apple al ver frustrada su primera exigencia contra el titán tecnológico.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla durante una conferencia de prensa en Londres, Gran Bretaña, el 22 de mayo de 2025 Reuters

Es más que probable que Apple vuelva a batallar por la vía legal esta nueva orden por parte del Ministerio dirigido por Shabana Mahmood, que en los últimos meses ha doblado sus recursos para la vigilancia tecnológica masiva.