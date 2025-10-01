Elon Musk quiere acabar con Wikipedia y lanzará Grokipedia, su propia alternativa basada en inteligencia artificial
El dueño de X ha anunciado esta iniciativa en un mar de críticas a la plataforma colaborativa por antonomasia, a la cual ha criticado duramente.
No es un misterio para nadie que Elon Musk es una persona, como mínimo, estrambótica. Sus empleados y exempleados lo odian, considerándolo al mismo tiempo un visionario y un megalómano. Su última ocurrencia: crear una nueva Wikipedia, llamada Grokipedia.
Elon Musk, de la mano de su startup de inteligencia artificial xAI ha anunciado Grokipedia, una alternativa a la famosa plataforma de información universal colaborativa usada a nivel mundial. Una Wikipedia que Musk odia profundamente.
El magnate sudafricano ha explicado que Grokipedia busca ayudarnos a "comprender mejor el universo" consiguiendo una mejora "masiva" respecto a Wikipedia, a la cual ha acusado en más de una ocasión de estar sesgada ideológicamente.
Musk y Grokipedia, contra la Wikipedia
Musk ha anunciado esta novedad en una retahíla de publicaciones en las que habla despectivamente de Wikipedia. "Únete a xAI y ayuda a construir Grokipedia, un repositorio de código abierto de conocimiento universal que es muchísimo mejor que Wikipedia", ha dicho el dueño de X.
Grokipedia, dice Elon, será totalmente accesible para todos los usuarios, sin limitaciones en su uso y presumiblemente sin costes asociados. Por si fuera poco, Musk también ha aprovechado para anunciar que Grok no usará más Wikipedia de fuente.
Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI
Y es que ante este anuncio, no han sido pocos los usuarios que han recriminado a Musk que Grok, el chatbot de IA integrado en X y que tanto usa el magnate, utiliza la Wikipedia para dar sus respuestas. "Deberíamos arreglarlo para finales de año", sentenció Musk.
Por supuesto, Musk no ha desaprovechado la ocasión para criticar de nuevo a Wikipedia, aplicándole todo tipo de calificativos y asegurando que la plataforma cuenta con un importante sesgo izquierdista que no refleja su neutralidad.
Ya en plena campaña electoral de Donald Trump, Elon Musk no solo acuñó el apodo Wokepedia (en alusión al término 'woke' usado de forma peyorativa contra la izquierda), sino que pidió que no se donase a la web.
Además, ha asegurado en varias ocasiones que Wikipedia utiliza medios afines a la izquierda para basar su información, casi calificando la web de propagandística. Esto no es así, ya que Wikipedia es una plataforma colaborativa entre usuarios.
We are building Grokipedia @xAI.— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
Will be a massive improvement over Wikipedia.
Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy
Los internautas no han dejado pasar la oportunidad de recordar a Musk cómo Grok utilizaba su propia cuenta de X (antes Twitter) para realizar algunas respuestas, con el sesgo ideológico que caracteriza su persona.
Además, Grok ha sido usado en el pasado para lanzar teorías falsas ligadas a la ultraderecha, como el inexistente genocidio blanco y otras tantas teorías conspirativas raciales promovidas por el dueño de la red social.