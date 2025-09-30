Ya puedes descargar Premiere para iPhone totalmente gratis: así puedes hacerte con el editor de vídeo profesional

Aunque parezca mentira, son cada vez más los usuarios que optan por usar su móvil como centro de toda la experiencia. La firma Adobe lo sabe, y por ello lanzaron en febrero Photoshop para iPhone. Vuelven a la carga, esta vez con Adobe Premiere.

Sí, la versión de Adobe Premiere para iPhone ha dejado de ser una idea para pasar a ser una realidad. El editor de vídeo profesional por antonomasia junto a Final Cut Pro de Apple aterriza oficialmente en la App Store, y de forma totalmente gratuita.

Pese a que la interfaz no es exactamente igual entre la versión móvil y la de PC por obvias razones, Premiere para iPhone mantiene la mayoría de sus funciones, permitiendo realizar cortes, aplicar efectos y controlar pistas de audio y vídeo por separado, en una timeline especializada.

Adobe Premiere para iPhone: descarga la app

Uno de los mejores añadidos de Premiere para iPhone es la línea de tiempo multipista, para ver todos los elementos del vídeo separados, valga la redundancia, en pistas. Dicha idea se traslada tal cual a la interfaz móvil.

La timeline de la app en cuestión hace que sea posible cortar el vídeo, ajustar la posición de los fotogramas e incluso superponer audio e imagen casi de la misma forma en la que lo haríamos en un PC.

Adobe Premiere en iOS. Adobe Omicrono

Otras bondades que Premiere para iPhone incluye van desde aplicar subtítulos automáticos con estilo hasta capas ilimitadas de vídeo, texto y audio, así como novedades en inteligencia artificial como no podía ser de otra manera.

Por ejemplo, se incluye en Premiere para iPhone funciones para aplicar subtítulos automáticos con estilo, capas ilimitadas de vídeo, texto y audio e incluso novedades de inteligencia artificial. En este último caso, podremos generar efectos de sonido, mejorar voces en off, etcétera.

De aquí destaca una total integración con Adobe Firefly, para poder acceder a recursos de vídeo, audio e imagen prácticamente ilimitados gracias a la IA generativa. Solo será necesario describir el elemento y la inteligencia artificial lo generará.

Algo similar pasa con Adobe Stock, que también se ve beneficiada de este lanzamiento gracias a una más que necesaria integración para acceder a música, efectos de sonido, metrajes, gráficos y fuentes por parte de Adobe Fonts.

Logo de Premiere Pro en Mac Manuel Fernández Omicrono

El lanzamiento de esta aplicación va a tenor de otra muy clara: la edición del contenido móvil para redes sociales, con multitud de creadores que se valen de herramientas de edición de todo tipo para dar vida a Shorts, Reels o TikTok.

En este sentido, Adobe Premiere para iPhone pretende ser la opción profesional y alternativa a otras tantas ya conocidas, como serían CapCut o el propio editor de vídeo de TikTok.

Su único 'pero' es que aunque Premiere para iPhone es una app gratuita, necesitaremos créditos de Adobe para hacer uso del almacenamiento de Adobe una vez este se termine, así como para usar la app en caso de querer generar vídeo con IA o llevar nuestros proyectos a la versión de escritorio.