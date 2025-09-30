Live Photos por fin llega a WhatsApp: así podrás compartir las fotos en movimiento del iPhone

WhatsApp no para de innovar sobre las últimas versiones de su app en España. Ya preparan un sistema de recordatorios para evitar que nos olvidemos de responder mensajes, que sin duda hará las delicias de los más olvidadizos. Ahora permiten enviar fotos en movimiento.

WhatsApp, de la mano de Meta, ha anunciado una ronda de funciones que pronto llegarán a las versiones de la app tanto en iOS como en Android. La más importante es la función para enviar fotos en formato Live Photos y en movimiento.

Tal y como se supo hace escasas semanas, WhatsApp soportará los formatos de fotos en movimiento con sonido de los sistemas de Google y Apple, agregando una total compatibilidad para estos tipos de archivos cada vez más populares.

WhatsApp lanza nuevas funciones

En un principio fue WABetaInfo la que adelantó esta novedad. En ese momento estaba en beta, aunque dada lo avanzada que estaba la característica, era inevitable que fuera a aterrizar pronto en un lanzamiento estable.

Las Live Photos de iOS o las Fotos en Movimiento de Android, como dice su nombre, son fotos en movimiento que los teléfonos hacen teniendo en cuenta el momento. En el caso de iOS, estas fotos graban un segundo y medio antes y un segundo y medio después de que la foto se tomase.

Compartir fotos en movimiento en WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Dichas fotos se pueden ver en la galería de cada fabricante y permiten ver el antes y el después de la toma de una fotografía. El problema es que estos formatos son muy concretos y a la hora de enviarlos, era todo un problema.

De hecho, hasta hace poco enviar estas fotografías implicaba perder el movimiento recogido momentos antes y después, matando el propósito de estas fotos 'móviles'. Esto ya se ha cambiado.

Cuando enviamos las fotos con movimiento, el usuario puede elegir si enviar una imagen estática o si enviar dichas fotos como clips con movimiento, con un nuevo indicador personalizado en la miniatura.

La idea es que los usuarios puedan compartir estos recuerdos con una total compatibilidad, sin renunciar a estos movimientos, y que los más fans de este formato sigan manteniendo esta filosofía en sus fotografías compartidas.

Interfaz mejorada de WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Junto a la capacidad de enviar fotos en movimiento, Meta ha anunciado nuevos temas de chat generados con Meta AI, un sistema de búsqueda de grupos más sencillo y nuevos fondos para las videollamadas con el asistente de IA de Meta.

El sistema para enviar fotos en movimiento ya se puede aprovechar en iOS, así como en Android. Así, dice Meta, podremos compartir "momentos más enriquecedores" con nuestros seres más queridos.