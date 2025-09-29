Apple crea al rival de ChatGPT para renovar Siri: así es Veritas, el chatbot que ya están probando sus empleados

Los nuevos iPhone 17 están ya a la venta oficialmente en España. Apple ha dado de qué hablar con su nuevo iPhone 17 Air ultradelgado y sigue renovando las funciones basadas en inteligencia artificial de Apple Intelligence. Sin embargo, la novedad más esperada sigue sin fecha de presentación a la vista: la renovación de Siri, su asistente virtual.

Los chatbots como ChatGPT o Gemini han revolucionado la forma de consultar información en internet o la generación de contenidos. Incluso se habla de todos los beneficios que poco a poco traerán los agentes de IA capaces de realizar tareas en nombre del usuario dentro del dispositivo y entre aplicaciones, como reservar billetes o enviar correos.

Por su parte, Apple se ha quedado rezagada ante esta nueva industria. Los esfuerzos por ponerse al día serían internos. Mark Gurman, especialista en Apple escribe en su columna para Bloomberg que la marca con sede en Cupertino está probando la próxima renovación de Siri con un chatbot interno llamado Veritas.

Siri en un iPhone. omid armin/Unsplash Omicrono

Según Gurman, este chatbot se asemeja a otras opciones en el mercado como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google. Los empleados de Apple pueden escribir solicitudes y mantener conversaciones con el chatbot, incluso pueden revisar chats anteriores con la IA para profundizar en un tema específico.

Hay que recordar que la Siri que actualmente pueden consultar los usuarios de Apple es capaz de contestar preguntas básicas y proporcionar información sobre personajes, eventos, películas y deportes, entre otras cosas. Sin embargo, todavía tiene dificultades con consultas más complejas y búsquedas de cultura general.

Es en ese momento, cuando Apple deriva la petición a la IA de Google y OpenAI con ChatGPT. Esta es la solución temporal que ha encontrado la compañía con sede en Cupertino para ofrecer una experiencia más completa a sus usuarios mientras se pone al día en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Según explica Gurman, el sistema interno está diseñado para probar el sistema subyacente desarrollado por Apple para la nueva Siri y cuyo nombre en código es Linwood. Este software se basa en grandes modelos de lenguaje (la tecnología que sustenta la IA generativa) y combina el trabajo del equipo Foundation Models de Apple con un modelo de terceros.

De momento, las fuentes consultadas por el periodista estadounidense indican que aún no hay un plan para lanzarlo a los consumidores. Serán los empleados del fabricante de iPhone los que sigan haciendo uso de esta IA, mientras los clientes de la marca esperan desde hace años la renovación de su asistente virtual.

Todo apunta a que Apple recurrirá a uno de sus socios con mayor éxito en el desarrollo de la IA para sacar los servicios que le faltan, como recurrir a Gemini para ofrecer búsquedas en internet basadas en IA. Apple tiene desde hace años un acuerdo millonario con Google para usar su navegador como predeterminado en los iPhone, que se podría extender al uso de su IA.

Craig Federighi, directivo de Apple, frente a un MacBook. Apple Omicrono

A principios de este año, la compañía mantuvo conversaciones con OpenAI para impulsar la nueva Siri y posteriormente inició negociaciones avanzadas para utilizar Claude de Anthropic.Sin embargo, ahora parece que las conversaciones con Google se han intensificado.

Puesto que las búsquedas directas en el navegador se están reduciendo en detrimento de las respuestas que dan los chatbots, urge buscar una alternativa para no perder a los usuarios en favor de la competencia. El nuevo Siri está programado para debutar en marzo, tras múltiples retrasos. Apple había planteado el lanzamiento de esta Siri más inteligente para la primavera pasada.