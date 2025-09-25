Apple explica por qué funciones como la traducción simultánea no llegan en Europa: "La DMA obliga a cambios preocupantes"

Apple lleva sorprendiendo desde hace meses con sus últimos lanzamientos de hardware y software. Sobre todo en España, con la llegada de iOS 26 y funciones de IA como la traducción simultánea de los AirPods, la cual no está presente en Europa.

No es un misterio para nadie que Apple ha ido teniendo tiranteces no muy agradables con la Unión Europea en el contexto de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Los de Cupertino han lanzado un duro comunicado en el que advierten que esta impactará sobre los lanzamientos de sus funciones.

Además de confirmar que la función de Live Translation de los AirPods Pro 3 no llegó a Europa debido a esta ley, Apple cita otras características que se han visto retrasadas debido a la obligación de cumplir con la DMA.

"La Ley de Mercados Digitales (DMA) nos obliga a realizar algunos cambios preocupantes en la forma en que diseñamos y entregamos los productos de Apple a nuestros usuarios en Europa", indica en el comunicado.

Al tiempo que entienden que no se aplica por igual a todas las empresas: "La DMA incluye una larga lista de normas, pero su implementación varía mucho según la empresa", algo por lo que se sienten perjudicados e invita a que la aplicación de la DMA debería estar a cargo de una agencia europea independiente, separada de la Comisión Europea.

Ante la aplicación de la misma y el cada vez mayor lastre en las operaciones de Apple, y cómo esto está afectando a los usuarios que ven cómo si resides en Europa quedas relegado a un segundo nivel, desde la empresa han querido realizar un ejercicio de transparencia. "Queríamos informar a los usuarios de Apple en la UE sobre los cambios que han empezado a notar y qué pueden esperar en el futuro"

"Lastra la experiencia en la UE"

La compañía de la manzana mordida ha iniciado la jornada publicando un artículo en su sala de prensa donde explican los pormenores de la DMA y cómo esta afecta a la llegada de sus funciones más relevantes.

En palabras de Apple, "la DMA está afectando a muchos aspectos de la experiencia de nuestros usuarios en la UE con nuestros productos, desde cómo descargan y pagan apps hasta cómo interactúan sus productos Apple".

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

En total, Apple cita hasta tres novedades que han sufrido las consecuencias de esta ley europea: la Live Translation o traducción simultánea, la función de Duplicar iPhone (es decir, la que nos permite interactuar con nuestro iPhone en Mac) y novedades de Apple Maps.

Si bien la compañía no confirmó que Live Translation se había visto retrasada en territorio europeo por las regulaciones, este comunicado sirve como respuesta. Y es que Live Translation utiliza Apple Intelligence para hacer sus traducciones.

La incorporación de una función así en otros dispositivos, dice Apple, "plantea desafíos que requieren tiempo para resolverse". Por ejemplo, explican que Live Translation se diseñó para que las conversaciones entre usuarios fueran totalmente privadas.

Ni Apple ni otros usuarios (ni mucho menos otras empresas) pueden acceder a los datos de estas traducciones ya que se procesan en el dispositivo. "Nuestros equipos están realizando labores de ingeniería adicionales para garantizar que no se expongan", dice la empresa, argumentando la mayor cantidad de esfuerzo, recursos y tiempo que necesita para hacer accesible esta funcionalidad en Europa.

Los AirPods Pro 3. Apple Omicrono

Respecto a la función de Duplicar iPhone, pasa algo muy similar. Esta característica sirve para que los usuarios con iPhone y con Mac puedan llevar la pantalla del primero al segundo, y ver sus notificaciones así como pasar fotos entre ambos dispositivos.

En este sentido, y siempre según Apple, los ingenieros de Apple aún no han averiguado cómo implementar esta función de forma segura en dispositivos que no sean de Apple "sin poner en riesgo todos los datos del iPhone del usuario".

Hemos de recordar que la DMA exige a Apple, así como a otras empresas, una total interoperabilidad de las funciones de software del iPhone con otros dispositivos. Por ejemplo, mostrando las notificaciones de iOS en otros productos, usando AirPlay en otros sistemas, etcétera.

¿Y qué hay de Maps? Apple se ha visto obligada a retrasar algunas funciones, como Lugares Visitados o Rutas Preferidas. Estas almacenan datos de ubicación en el dispositivo de tal forma que solo el usuario puede acceder a ellas.

Apple Intelligence en MacBook, iPad y iPhone Apple Omicrono

"Hasta ahora, nuestros equipos no han encontrado la manera de compartir estas funciones con otros desarrolladores sin revelar la ubicación de nuestros usuarios, algo que no estamos dispuestos a hacer".

Una de las soluciones que Apple ha puesto sobre la mesa ha sido sugerir ciertos cambios de tal forma que se protejan de forma directa todos los datos de los usuarios involucrados. Los de Cupertino afirman que la Comisión Europea ha rechazado dichas propuestas.

Así, Apple denuncia que la implementación de estas funciones sin que se puedan usar en otros productos de otras compañías es directamente ilegal. "Si las compartiéramos antes, seríamos multados y posiblemente obligados a suspender los envíos de nuestros productos en la UE", dice Apple.

Por si fuera poco, desde Apple advierten; el problema irá a más. "La DMA significa que la lista de funciones retrasadas en la UE aumentará. Y la experiencia de nuestros usuarios con los productos Apple se verá aún más retrasada", advierte.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

A ojos de Apple, la Ley de Mercados Digitales presenta con esta configuración otros muchos inconvenientes. Denuncian que con su aplicación, hay más riesgos al descargar apps, realizar pagos y se consigue una experiencia mucho menos intuitiva.

Además de todo ello, la DMA también plantea amenazas a la privacidad y la seguridad. Llegan a denunciar que las empresas han solicitado algunos de los datos "más sensibles del iPhone de los usuarios".

Entre los datos solicitados se incluyen el contenido completo de las notificaciones de los mismos y el historial completo de las redes WiFi. Los datos de las notificaciones abarcan desde mensajes hasta correos electrónicos, pasando por alertas médicas.

Por último, Apple finaliza su comunicado denunciando cómo la DMA implica menos opciones para los usuarios, una menor diferenciación para las funciones de Apple y una competencia desleal, ya que creen que las normas de la DMA únicamente se aplican a los de Tim Cook.