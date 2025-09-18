Adiós a una de las características más icónicas de Apple: la actualización a macOS Tahoe inutiliza las Touch Bar

El pasado 15 de septiembre Apple se dispuso a lanzar sus nuevos sistemas operativos. Entre ellos estaban iOS 26, el SO que rediseñaba nuestro iPhone y macOS 26 Tahoe, que adopta como nadie el nuevo lenguaje de diseño Liquid Glass.

Esta última versión para Macs con M1 en adelante (así como otros portátiles Intel) parece estar acabando con las Touch Bar de modelos antiguos de Mac. Así lo reportan usuarios en redes sociales como TikTok o Reddit.

Y es que hace ya años que no hay Macs con este accesorio, que copó los teclados de muchos MacBook Pro de épocas pasadas. Estas barras táctiles estarían sufriendo problemas con lo nuevo de Apple en lo que a software refiere.

No hay Touch Bar en macOS 26 Tahoe

Todo comienza con la usuaria @vauliys, que tal y como relata XDA Developers subió un vídeo muy crítico con Tahoe. Sobre todo a la nueva estética con bordes redondeados que se ha extendido a lo largo del sistema.

Sin embargo, de los más de 30 segundos de vídeo, se extrae un detalle: la Touch Bar del MacBook de la tiktoker ya no funciona. Y no, no es un caso aislado; los usuarios se han apelotonado en comentarios para decir que les pasa lo mismo.

Un grupo no muy amplio de personas explicó que al actualizar las Touch Bar se habían desactivado, deslizando la idea de que el problema de la usuaria no es único.

Sin embargo, los problemas varían entre usuario y usuario. Por ejemplo, hay quienes aseguran que reiniciar el Mac basta para traer de vuelta la Touch Bar. La tiktoker lamentaba que esta no fuera una solución para ella.

MacBook Pro con Touch-Bar

Esto ha causado que se genere un debate sobre este fallo. Varios internautas han negado que hayan tenido el mismo fallo en sus Mac con Touch Bar. Indicativo de que no todos los ordenadores con este accesorio están afectados.

Además del reinicio, un pequeño truco parece haber aparecido en los subreddits de software de Apple. Escribiendo (sin mayúsculas y tal cual se escribe) el comando "Killall ControlStrip"parece arreglar el problema.

Lo cierto es que es lógico pensar que efectivamente hay problemas entre macOS 26 Tahoe y las Touch Bar, ya que estas no están presentes en los MacBook desde hace ya unas pocas generaciones.

Los portátiles MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que sufrieron el ya famoso rediseño con el notch y que incluían los procesadores M1 Pro y M1 Max fueron los primeros MacBook Pro en eliminar las Touch Bar de sus chasis.

MacBook con Touch Bar.

Y es que desde finales de 2020 no tenemos un ordenador con este accesorio, reemplazando esa barra táctil por los habituales botones físicos de toda la vida, amada por muchos y odiadas por otros tantos desde su aparición en 2016.

Los motivos fueron varios. Algunos argumentaban que estos paneles encarecían el precio del dispositivo y que aportaba poco a la fórmula. El mayor problema fue sin duda la eliminación de la tecla 'esc', que estaba digitalizada en la Touch Bar. Esta, por cierto, volvió en 2019.

Por ende, no es raro que esta actualización haya dejado sin pulir aspectos de software referentes a un accesorio que lleva cinco años sin estar presente en el catálogo de productos actual de Apple.

Obviamente es esperable que Apple lance un parche para los modelos afectados que solucione el problema de una vez por todas, para la alegría de todos los que confiaron en estos portátiles en años pasados.