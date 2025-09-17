Reino Unido se acerca a 'Black Mirror': los sistemas del reconocimiento facial instauran una vigilancia digital

La inteligencia artificial moderna no para de ocupar los titulares de una España cada vez más abocada a la era digital. Pero el reconocimiento facial, que ya está siendo usado por departamentos de policía, no se queda atrás. Y Reino Unido podría haber ido demasiado lejos.

En un reportaje publicado por el The New York Times se explora el estado de control digital que viven ciudades como Londres, bajo el mandato de Keir Stamer, actual primer ministro de Reino Unido.

Los datos arrojados acercan la ciudad londinense a la serie también británica Black Mirror, que fantasea sobre las implicaciones de los avances tecnológicos en la sociedad. Desde enero de 2024, más de 1.000 personas han sido arrestadas o multadas por esta tecnología.

El reconocimiento facial, instaurado en Reino Unido

Todos aquellos fanáticos que hayan disfrutado con la mítica película de Tom Cruise Minority Report, donde se arrestan personas potencialmente criminales antes de que cometan crímenes en base a tecnologías futuristas, reconocerán estos avances.

Según el reportaje, enero de 2024 fue el punto de inflexión para la instauración de esta era de vigilancia digital, causando que más de 1.000 personas hayan sido acusadas, multadas o citadas en Londres debido al reconocimiento facial.

Reconocimiento facial teguhjatipras | Pixabay

Las cámaras y dispositivos equipados con reconocimiento facial (entre los que contamos incluso furgonetas aparcadas por la calle) comparan los rostros de las personas con bases de datos policiales que incluyen nada menos que 16.000 sospechosos.

Por si fuera poco, las autoridades policiales británicas están probando la implementación de cámaras permanentes de reconocimiento facial en algunas de las zonas más sensibles de Londres.

El objetivo no es otro que "confirmar la identidad de sospechosos en la calle de forma más eficiente", según expone Mark Rowley, jefe de la Policía Metropolitana de la ciudad.

En una conferencia, Rowley llegó a deslizar la idea de que el reconocimiento facial se implementaría en los smartphones de los agentes para este mismo fin. Lógicamente, estas medidas no han sido muy bien recibidas por la población.

Ilustración del reconocimiento facial.

Los usuarios más críticos hablan de la instauración de una vigilancia digital que critican cómo el reconocimiento facial y otras tecnologías invaden la seguridad y los derechos civiles de las democracias actuales.

También se ha debatido sobre la posibilidad de que estas tecnologías (incluyendo a la inteligencia artificial) provoquen falsos positivos y sirvan como excusa para espiar a la población.

Según la Policía Metropolitana, en 2024 se exploraron 33.000 casos de sospechosos con estas metodologías; solo una persona fue identificada de forma equivocada mediante dichos métodos.

Las autoridades penitenciarias, al igual que ciertos organismos relacionados con la inmigración, están adoptando el uso generalizado de la IA para sus procedimientos generales.

Reconocimiento facial Thales Omicrono

Es aquí cuando la cinta de Cruise toma más relevancia. El Ministerio de Justicia, de la mano de su "Plan de Acción de IA", detalló una serie de herramientas basadas en algoritmos que predecían el riesgo de que un preso pudiera ser peligroso.

Si un expresidiario acaba en la calle, el Ministerio exige una vigilancia total y el rastreo mediante herramientas de IA para comprobar su riesgo de reincidencia. La idea es "prevenir delitos antes de que ocurran".

A esta situación hemos de sumarle la presencia de estas herramientas algorítmicas y de IA para cuestiones tan sensibles como la inmigración. Estas ya se usan para expedir identificaciones digitales y revisar solicitudes de asilo.

La Policía Metropolitana ha negado en todo momento que los datos faciales de las personas inocentes se almacenen. Además, defienden que prácticamente la totalidad de los arrestos con estos sistemas fueron certeros, deteniendo a personas en busca y captura por diversos delitos.

No es la primera vez que Reino Unido salta a la palestra por situaciones de este calibre. Hace poco, el ejecutivo de Stamer tiró la toalla en su cruzada contra el cifrado de extremo a extremo de plataformas como iCloud de Apple.