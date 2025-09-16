Si iOS 26 ha comenzado a gastar la batería de tu iPhone es normal: "Necesita tiempo para completar el proceso"

El pasado 15 de septiembre se lanzó de forma pública en España iOS 26, el nuevo sistema operativo con Liquid Glass para tu iPhone que además, llegaba junto a sus hermanos de la línea OS 26. Un sistema que estaría causando estragos en la batería.

Cuando se produce un gran despliegue de una actualización de sistema, los foros de Internet y plataformas de redes sociales se llenan de usuarios quejándose del drenaje de autonomía que estas updates provocan en sus dispositivos.

Esto tiene un porqué. Apple ha publicado una página de soporte no solo pidiendo encarecidamente actualizar el dispositivo a la última versión de software, sino asegurando que el calentamiento y el impacto en la batería son aspectos totalmente normales.

Apple aclarar que esto es normal

En el documento se habla de esta cuestión en un apartado totalmente dedicado, titulado Impacto en el rendimiento y la batería. En él, se explora cómo las actualizaciones de este estilo establecen un "impacto temporal" en la batería y el "rendimiento térmico.

"Inmediatamente después de completar una actualización, especialmente una versión importante, podrías notar un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico. Esto es normal, ya que tu dispositivo necesita tiempo", establece el texto.

Notificación de batería del iPhone en iOS 26. Apple Omicrono

Este tiempo es necesario, dice Apple, "para completar el proceso de configuración en segundo plano, incluyendo la indexación de datos y archivos para búsquedas, la descarga de nuevos recursos y la actualización de aplicaciones".

La firma californiana prosigue aclarando que "dependiendo del uso individual, algunos usuarios pueden notar un ligero impacto en el rendimiento o la duración de la batería", lo que encaja dentro de lo esperado por parte de Apple.

¿La solución? La empresa declara que tras cada actualización, siempre se trabaja de forma continua "para optimizar estas funciones en las actualizaciones de software para garantizar una larga duración de la batería y una experiencia de usuario fluida".

Obviamente, los beneficios de actualizar nuestros dispositivos a las últimas versiones de software son muchos. Se añaden nuevas funciones y mejoras de seguridad, parches que corrigen errores y se mejoran aspectos como la fluidez o el apartado estético.

Funciones novedosas de iOS 26. Apple Omicrono

Por supuesto, estos inconvenientes son totalmente temporales. Pasados unos días, los dispositivos ajustan el software para restablecer la normalidad en lo que a autonomía y temperatura refiere. Es un pequeño problema que trae consigo muchos beneficios asociados.

Como decimos, junto a iOS 26, Apple ha lanzado toda su familia de sistemas operativos de nueva generación, incluyendo macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e iPadOS 26, todos listos para su descarga.