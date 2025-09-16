Controla la Thermomix desde tu móvil: así es la novedosa actualización del popular robot de cocina que ya puedes usar

Fue en febrero de este mismo año cuando Thermomix lanzó su nueva TM7, rediseñando el dispositivo por completo haciéndola más pequeña pero con más pantalla. Vorwerk sigue mejorando este dispositivo, esta vez dotándola de funciones extra.

La más importante de estas actualizaciones para la Thermomix TM7 es el seguimiento móvil. Ahora, los usuarios ya no tendrán que estar pendientes de la pantalla de su TM7 para ver lo que se está cocinando; solo bastará con ver el móvil.

Estos podrán ver desde el smartphone los pasos de cocinado de más de tres minutos, en los modos de Cocina Guiada y en Cocina Manual. Un sistema que se compenetra con otros ya vistos que permiten recibir notificaciones y controlar a distancia la máquina.

La Thermomix TM7 mejora con actualizaciones

Con esta nueva update, los usuarios podrán ver qué está pasando en las recetas de la máquina que requieran tres minutos o más directamente en el móvil, sin necesidad de ver lo que ocurre en la ya generosa pantalla de la TM7.

Adicionalmente, la TM7 incluye funciones como el control a distancia o las notificaciones en tiempo real, que además se unen a las opciones para silenciar los avisos finales de cocinado desde el smartphone.

Thermomix TM7 Thermomix

De esta forma, se evita uno de los pocos problemas que tienen las Thermomix de Vorwerk; la necesidad de tener que ver los pasos en la máquina, obligándonos a tener que estar atentos a su pantalla.

Pero esta no es ni muchísimo menos la única novedad de Vorwerk. La TM7 ahora adopta la llamada Transferencia de recetas, podremos buscar recetas en Cookidoo en el móvil y enviarlas a la máquina desde el smartphone.

Por otro lado disponemos de una tercera y no menos importante novedad titulada ajustes predefinidos de ingredientes. Según Vorwerk, la Thermomix TM7 ahora mostrará una serie de ajustes predefinidos en Cocina Manual, que afianzarán resultados más específicos.

En sus palabras, este sistema aportará seguridad y confianza a la cocina, "ofreciendo una guía precisa y configuraciones predefinidas basadas en los resultados que se quieran obtener".

Thermomix TM7 Vorwerk

Dichos ajustes son tremendamente fáciles de configurar. Solo es necesario seleccionar los ingredientes, la cantidad y el resultado concreto que se desea. La TM7 ajustará los parámetros en concordancia, encargándose de todo lo necesario.

Mientras que esta última función está pensada para otorgar un extra de precisión al usuario que quiere resultados concretos, las otras dos buscan mejorar la experiencia de conexión integrada entre nuestro móvil y la Thermomix TM7.

Vorwerk saca así provecho a la capacidad de la TM7 de mejorar mediante actualizaciones de software, en un dispositivo que puede aumentar sus capacidades incluso meses después de su lanzamiento.