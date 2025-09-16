El asesinato de Charlie Kirk ya tiene consecuencias digitales: expuestos datos privados de usuarios críticos

El activista político de derecha estadounidense y aliado de Trump, CHARLIE JAMES KIRK, de 31 años, recibió un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, y falleció poco después. Europa Press

El asesinato de Charlie Kirk, el joven comentarista trumpista ultraconservador a manos de un sospechoso joven de Utah mientras daba un discurso, sigue trayendo consecuencias. Grupos ultraderechistas se están movilizando para doxxear a críticos de Kirk.

Así lo revela un reportaje de Fast Company, que recoge la brecha ideológica que Estados Unidos sufre desde hace años. Dado el corte extremadamente conservador de Kirk en sus charlas, no son pocos sus detractores incluso tras su muerte.

Una página web llamada Expose Charlie's Murderers ligada a grupos ultraderechistas publicó los nombres de más de 40 personas, que según afirmaba la web, apoyaban la violencia. Los nombres incluían usuarios que supuestamente se habían 'alegrado' de la muerte de Kirk.

Ultraderechistas exponen a usuarios en línea

El término doxxear o doxxeo refiere al acto de exponer información sensible de una persona en Internet para localizarla y averiguar su identidad. Es una forma de exposición que en ocasiones extremas, puede llevar a amenazas o ataques violentos.

El sitio web, ya eliminado, publicó los nombres y datos relevantes de 41 personas contrarias a Kirk. No solo eso; antes de ser dado de baja, Expose Charlie's Murderers estaba trabajando en una base de datos de al menos 20.000 registros.

Charlie Kirk en un acto de MAGA financiado por Turning Point en Arizona, EEUU, en diciembre de 2024. Reuters

Según expone Reuters, los usuarios que aparecieron en la web no solo eran personas que se mofaban del asesinato de Kirk, sino que incluía comentarios que denunciaban la violencia política resultante de esta escalada de violencia.

"Este sitio web pronto se convertirá en una base de datos con capacidad de búsqueda de 30.000 publicaciones, filtrable por ubicación general y sector laboral. Es un archivo permanente y en constante actualización de activistas radicales que instan a la violencia", exponía la web.

Y es que además de los nombres de estos usuarios, los registros contenían ubicaciones generales y referencias a las naturalezas de sus empleos, pidiendo que estos fueran despedidos por sus opiniones contrarias a Kirk en el menor de los casos.

Fast Company relata cómo Rachel Gilmore, una periodista canadiense y una de las caras más famosas de la lista, ni siquiera habría celebrado la muerte de Kirk. "Solo hay un problema: nunca lo he hecho", apostillaba Gilmore en su defensa.

Hi. I’m Rachel.



My name is first on the website the North American far-right is using to target people they say “celebrated” Charlie Kirk’s death.



There’s just one problem: I never did that.



But the people sending me threats don’t seem to care.



Let me tell you, in my own… pic.twitter.com/RoY42IIqz9 — Rachel Gilmore (@atRachelGilmore) September 12, 2025

Gilmore reaccionó con este mensaje al asesinato. "Horrorizada de pensar cómo los fans ultraderechistas de Kirk, pidiendo más violencia, podrían convertir esto en un momento todavía más radicalizado". En ningún momento se reía de esta muerte.

Tanto este mensaje como su propio perfil aparecieron en esta web, calificándola de "activista radical". Así, numerosos usuarios ultraconservadores han atacado a Gilmore, lanzando amenazas de muerte a la influencer que se cuentan por decenas.

Charlie Kirk, asesinado este miércoles de un disparo en el cuello, y el sospechoso principal.

Gilmore llega a relatar cómo algunas de las capturas publicadas en la web no eran siquiera mensajes contrarios a Kirk, sino mensajes privados en contra a la ideología que este promovía.

En palabras de Gilmore: "Este suceso ha convertido las últimas 48 horas de mi vida en un infierno. Todas las personas que alguna vez me han odiado están aprovechando esto", lamenta la periodista.

Cabe recalcar que todos estos mensajes basados en el doxxeo están saltándose las políticas de protección anti-doxxing que evitan precisamente estos movimientos basados en el odio, con las plataformas viéndose totalmente superadas.