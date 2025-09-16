Apple lanza en España la aplicación de Deportes total: es gratis y está adaptada al nuevo diseño Liquid Glass

En febrero del 2024 pudimos ver la llegada de Apple Sports, la app deportiva oficial de Apple que aterrizaba con iOS 17 y que servía para seguir nuestros deportes favoritos en un vistazo. Tras tantos meses de espera, Apple Sports por fin se puede descargar en España.

Llamada Deportes y disponible en la App Store de Apple desde hoy mismo, Deportes aterriza en nuestro país totalmente renovada desde su lanzamiento hace ya más de un año. Porque sí; además de ser descargable, se ha actualizado con Liquid Glass.

Esta llegada coincide exactamente con el lanzamiento de iOS 26 para todos los iPhone compatibles en España, por lo que es la opción ideal para darle un vistazo si no la conocías. Y es que es una de las mejores apps deportivas de todo el momento.

Apple Sports es la app deportiva perfecta

Deportes no es más que una aplicación dedicada para seguir al dedillo todos los eventos deportivos y la actividad de sus equipos asociados fácilmente. Tanto es así, que configurarla es un proceso increíblemente sencillo.

Una vez la instalamos, Deportes nos pide elegir nuestros equipos favoritos y las ligas que queremos seguir. Obviamente tenemos acceso a un surtido de competiciones en España, así que no nos faltarán opciones a elegir.

Fotomontaje con capturas de pantalla de Deportes. Manuel Fernández Omicrono

En total, tenemos acceso tanto a deportes norteamericanos como a otros ya más establecidos en España, como el tenis, el baloncesto, las ligas motorizadas (Fórmula 1, por ejemplo) y, cómo no, el fútbol.

En este último segmento, Deportes de Apple nos permitirá seguir LaLiga Hypermotion, LaLiga EA Sports, Europa League, la Champions, la Conference League, las dos Bundesligas, la Premier, las Series A y B y las Ligue 1 y 2, junto a otras como las NWSL, MLS y Liga MX.

En baloncesto podremos elegir la WNBA, la NBA y la NCAA, y en motor, la NASCAR y la Fórmula 1. Solo tenemos que seleccionar los eventos y nuestros equipos favoritos.

Cuando lo hagamos, Deportes nos mostrará en la página principal un listado con los próximos partidos destacados y si pinchamos sobre estos partidos, recibiremos una ficha con los equipos, la hora del partido, una tabla de clasificación e incluso apuestas.

Apple Sports en un fotomontaje. Apple Omicrono

Tendremos acceso a resultados, siguientes partidos, información jugada a jugada y estadísticas de equipos, detalles de alineaciones, etcétera. Todo ello sin rastro alguno de publicidad o contenido adicional.

Y no; no se requiere ningún tipo de suscripción para usarla. Simplemente es una app deportiva, absolutamente gratuita y que cualquier iPhone puede descargar.

Su único 'pero' sí que residiría en la tímida renovación de Liquid Glass que ha recibido. Solo notamos las transparencias de cristal en elementos sueltos de la interfaz, con detalles como las tablas o las listas manteniendo la estética de iOS 17.

Es de esperar que Apple acabe renovando por completo esta app dada su extrema popularidad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, países donde hasta ahora estaba disponible Sports. Sobre todo ahora que ya se han lanzado todos estos sistemas operativos con Liquid Glass.