Apple renuncia de momento a traer la traducción simultánea de los AirPods a Europa por las restricciones regulatorias

El Apple Event del 9 de septiembre nos trajo una plétora de novedades, entre las cuales se encontraban el iPhone Air, los iPhone 17 y unos brutales AirPods Pro 3 con función de traducción simultánea en vivo. Una novedad, eso sí, que no llegará de momento a Europa.

La función de traducción en tiempo real de los AirPods Pro de tercera generación, dice Apple, no estará disponible para los usuarios de la Unión Europea. Tampoco para los usuarios cuya cuenta de Apple esté registrada en la UE.

Dependiendo del idioma, los países involucrados no tendrán acceso a este sistema. En el caso del inglés sí estarán soportadas las variantes de Estados Unidos y Reino Unido, pero el francés de Francia, el alemán de Alemania y el español de España quedan fuera de la ecuación.

Los europeos nos quedamos sin traducción

Apple no ha dado detalle alguno del por qué de esta decisión, más allá de confirmar esta situación. Sin embargo, el ojo está puesto sobre las estrictas regulaciones de la Unión Europea tanto en materia de privacidad como en lo que refiere a IA.

Porque sí: las traducciones Live Translation de los AirPods Pro 3 (que llegarán a otros modelos) se vale de Apple Intelligence para traducir en tiempo real lo que dice nuestro interlocutor. Los idiomas soportados son el francés, el alemán, el portugués, el español y el inglés.

AirPods Pro 3 con sensor cardíaco Chema Flores Omicrono

Usando los sistemas de inteligencia artificial de Apple, los usuarios con AirPods podrán realizar conversaciones con personas sin auriculares mostrando las transcripciones de forma horizontal en su iPhone.

En caso de que los dos usuarios tengan los AirPods, el ANC bajará automáticamente el volumen de uno de los interlocutores para concentrarse en el audio traducido proveniente de los auriculares.

En este sentido, juegan un papel clave dos normativas: la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establecen coto a las soluciones de voz y traducción.

En la primera se establece un conjunto de niveles de riesgo en los sistemas de inteligencia artificial, prohibiendo expresamente sistemas que amenacen los derechos, la seguridad o la vida directamente de las personas.

Los AirPods Pro 3. Apple Omicrono

Impide el establecimiento de entornos de IA para explotar vulnerabilidades, realizar puntuaciones sociales y manipular a otras personas. En sus niveles menos restrictivos, la normativa exige a los fabricantes informar claramente cuando se está interactuando con una IA o el contenido es generado.

Es lógico pensar que los reguladores europeos estarían interesados en Live Translation, con el objetivo de investigar cómo estas traducciones afectarían a cuestiones como la privacidad, los datos de los usuarios, cómo se almacenan o el consentimiento a la hora de realizar este procedimiento.

La RGPD por su lado busca proteger los datos de los usuarios en los procesos automatizados por inteligencia artificial que impliquen, precisamente, el acceso a estos datos.

La normativa exige aspectos como un consentimiento explícito para con la IA a la hora de tratar datos personales e instaurar métodos y protecciones de seguridad en el propio diseño de los sistemas, entre otras.

Los AirPods Pro 3. Apple Omicrono

Por ende, lo más probable es que de cara a un futuro lanzamiento, Apple se esté preparando para asegurarse de que esta función cumple con las normativas, algo que podría llevar un tiempo indeterminado.

Está por ver cuándo Apple soluciona el problema y podemos tener los sistemas de Live Translation disponibles en nuestros AirPods Pro 3. Además, también se podrá disfrutar esta característica en los AirPods Pro 2, AirPods 4 con ANC y en los Watch Series 9 en adelante.