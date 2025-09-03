Instagram llega al fin a iPad tras años de espera: la aplicación de fotografía de Meta desembarca en el popular tablet de Apple

Era la gran ausencia de Meta en el iPad pero Instagram ya está en la popular tablet de Apple. Lo hace con la idea de aprovechar la pantalla más amplia y tan sólo unos meses después de que WhatsApp también llegase al dispositivo de la compañía.

Al igual que en el smartphone, la aplicación es gratuita y tan sólo es necesario tener un iPad compatible con iPadOS 15.1 o posterior para poder utilizarlo.

Apple explica que la aplicación ha sido rediseñada de tal forma que los usuarios podrán acceder a más funciones con menos toques. Una forma de fomentar la actividad de la red social también en el gran formato.

Además, la app dispone de compatibilidad para la multitarea/sistema de ventanas de iPadOS 26. Modo pantalla completa, orientación vertical y horizontal, así como se pueden usar los teclados, trackpad y Apple Pencil.

"Ahora es aún más fácil realizar un seguimiento de los mensajes y notificaciones con diseños que muestran ambas pestañas. Y al visualizar los reels, se pueden ampliar los comentarios manteniendo los reels a vista completa, para poder ver las mejores reacciones sin perder un segundo del reel", explica la empresa en un comunicado.

Entre las nuevas funciones está la importancia del consumo de vídeos en los reels. La pantalla más amplia no sólo hace que este contenido se vea mejor, sino que también estarán los Stories en la parte superior, haciendo que sea aún más fácil hacer seguimiento a los contactos.

Dispone de la nueva pestaña Siguiendo, desde la que ver lo último y lo más destacado de las cuentas que sigue el usuario.

Nuevo aspecto de Instagram en iPad Apple

Otra de las formas de consumir contenido es la pestaña todo, con posts y reels recomendados de las cuentas que sigue un usuario; amigos, con posts y reels recomendados de las cuentas que sigue un usuario y que le siguen a su vez.

Permite seguir clasificando el contenido cronológicamente mostrando lo más reciente primero. Así, los posts y reels se organizan de la forma más clásica en función de lo que se ha ido publicando.

Sin embargo, más allá del contenido, Meta también ha destacado la función estrella: los mensajes entre usuarios. Están a un solo toque, y ahora se puede ver la bandeja de entrada mientras un usuario se pone al día en un hilo de mensajes o DM al mismo tiempo.

También es posible ampliar los comentarios al ver un reel, para disfrutar de las mejores reacciones sin perder un segundo del video. Todo para fomentar la comunidad y la participación.