La IA Google se apunta a la vuelta al cole: Gemini ofrece a los estudiantes nuevas funciones para "estudiar mejor"

La semana que viene comienza la vuelta al cole en España, por lo que los centros educativos de todo el país ya se preparan para recibir a los alumnos. Unos estudiantes que, gracias Gemini, la inteligencia artificial (IA) de Google, ahora contarán con nuevas herramientas para "estudiar aún mejor".

Google ha lanzado un conjunto de nuevas y potentes herramientas de aprendizaje, todas ellas impulsadas por Gemini y diseñadas para funcionar como un tutor personal, un compañero de estudio y un asistente de investigación.

Unas funciones que llegan con el objetivo de ayudar a los más jóvenes "a estudiar de manera más inteligente", como explicaron desde la compañía en una mesa celebrada en la que EL ESPAÑOL - Omicrono estuvo presente.

Aprendizaje guiado en Gemini

La compañía de Mountain View (California, EEUU) está construyendo herramientas de inteligencia artificial para derribar las barreras del aprendizaje, la enseñanza, el trabajo y la vida general. Una de ellas es el 'aprendizaje guiado' en Gemini.

Google lo describe como "una nueva forma de estudiar y aprender con Google", disponible para todo el mundo a través de Gemini. En colaboración con educadores, estudiantes y expertos pedagógicos, la firma ha desarrollado LearnLM.

Aprendizaje guiado en Gemini. Google Omicrono

Se trata de una familia de modelos afinados para el aprendizaje y fundamentos en la investigación educativa que se integran en Gemini. Con el 'aprendizaje guiado' se fomenta la participación a través de preguntas abiertas que estimulan la discusión y brindan la oportunidad de profundizar en un tema.

El objetivo es que el estudiante construya una comprensión profunda en lugar de solamente obtener respuestas. El 'aprendizaje guiado' desglosa los problemas paso a paso y adapta las explicaciones a tus necesidades, todo para ayudarte a construir conocimientos y habilidades.

También proporciona respuestas ricas y multimodales, incluye imágenes, diagramas, videos y cuestionarios interactivos, que pueden ayudar al estudiante a construir y probar sus conocimientos centrándose en el proceso, no solo en la respuesta.

Preparar exámenes

Además del 'aprendizaje guiado' para una comprensión más profunda de cualquier tema, Gemini también ha lanzado nuevas e interesantes herramientas de estudio, como los elementos visuales integrados para dar vida al aprendizaje.

La nueva herramienta de IA de Google para preparar exámenes

Es decir, Gemini también puede integrar de forma automática imágenes de alta calidad, diagramas y vídeos de YouTube directamente en las respuestas, para que la experiencia de aprender "resulte más rica y atractiva".

Asimismo, Google también lanza una serie de herramientas prácticas de preparación de exámenes. El usuario le puede pedir a Gemini que prepare en un instante fichas y guías de estudio basadas en los resultados que ha tenido en cuestionarios anteriores o en otros materiales de clase.

Una nueva e interesante función que permite a los usuarios repasar de forma más sencilla y efectiva las ideas clave y reforzar los conceptos de cara a un examen.

Google resalta que un nuevo estudio realizado con 7.000 adolescentes europeos, descubrió que más de dos tercios de los jóvenes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para aprender cada semana.