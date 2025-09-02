Dolby anuncia la nueva versión de Dolby Vision: utiliza la IA para optimizar escenas de películas y series en tu televisor

Películas, series y contenido en directo como los deportes reciben un impulso en calidad de imagen con esta última noticia. Dolby anuncia Dolby Vision 2, la segunda versión de la tecnología de metadatos dinámicos para vídeo de alto rango dinámico, o dicho de otra manera, la última versión de su tecnología para mejorar la calidad de las imágenes en películas, series y videojuegos.

Los televisores de última generación y plataformas de contenido podrán incorporar las novedades que trae Dolby Vision 2 como Authentic Motion, para controlar el movimiento de las imágenes plano a plano. Según la marca, se amplían las capacidades de Dolby Vision y van más allá del HDR tradicional.

Hisense será el primer fabricante en incorporar Dolby Vision 2 en su gama de televisores premium como los modelos RGB-MiniLED. Por otro lado, Canal+ también ha confirmado su compromiso con la nueva tecnología, siendo el primer grupo de medios y entretenimiento que integra Dolby Vision 2 en su catálogo de películas, series y contenidos deportivos en directo.

La principal novedad es el nuevo motor de imagen que integra inteligencia artificial. Explica la empresa que Dolby Vision 2 optimiza automáticamente la imagen en el televisor según el tipo de contenido y las condiciones de visionado.

Destacan tres funciones: Precision Black para mejorar las escenas oscuras; Light Sense que ajusta la imagen según la luz ambiental y los datos de referencia incluidos en el propio contenido; en tercer lugar, se optimizan los contenidos de deportes y videojuegos con ajustes de color y movimiento.

Dolby Vision 2 también incorpora un sistema de mapeo de tonos bidireccional que aprovecha las mejoras de los televisores más modernos. Dolby promete que estas mejoras respetan la intención creativa con la que se creó cada toma o escena.

Otra novedad es Authentic Motion, una herramienta creativa que sería pionera al controlar el movimiento de las imágenes plano a plano, con un resultado más cinematográfico. Los fabricantes de televisores podrán elegir entre dos versiones disponibles: Dolby Vision 2 y Dolby Vision 2 Max, siendo este último el más enfocado a los televisores con especificaciones más premium.

Aún no han indicado el modelo exacto que llevará al mercado de forma oficial esta tecnología, pero Hisense integrará Dolby Vision 2 en sus televisores equipados con el procesador MediaTek Pentonic 800 y el motor de imagen MiraVision Pro, el primer chip que integra esta tecnología.