China se adelanta a Europa y EEUU en la identificación de contenido creado con IA: las redes sociales ya lo etiquetan

En las últimas semanas, chatbots populares en occidente como la IA de Meta o Grok se han visto salpicadas por la polémica ante las imágenes que generan. Hace tiempo que la industria propone, además de marcar límites a lo que se le puede pedir a la IA, la creación de etiquetas o marcas de agua que evidencien el origen de esas imágenes.

Las principales redes sociales de China están marcando límites para los contenidos generados por inteligencia artificial. Tanto WeChat, como Tecent Holdings y Douyin, propiedad de ByteDance, están lanzando funciones para marcar con etiquetas el trabajo de la IA, informa South China Morning Post. Pretenden así cumplir con la exigente ley implantada en el país asiático.

Esta nueva legislación se promulgó en el mes de marzo y exige el uso de etiquetas explícitas e implícitas para cualquier contenido generado por IA, ya sea texto, imágenes, audio, vídeo y otras obras. La etiqueta debe ser claramente visible para los usuarios, pero no será la única, también se deben aplicar marcas de agua digitales integradas en los metadatos.

La ley está redactada por el principal organismo de control de Internet del país, Administración del Ciberespacio de China (CAC), junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Nacional de Radio y Televisión.

Por el momento, las redes sociales más utilizadas están dejando en manos de los usuarios la labor de declarar la procedencia artificial de sus publicaciones. Douyin, la versión para China de TikTok según datos de la agencia de marketing Sekkei Digital Group, anunció el lunes que anima a los creadores a añadir etiquetas visibles a todo el contenido generado por IA que publiquen.También detectan la fuente de cada contenido mediante metadatos.

Por su parte, la red social más popular del país, WeChat ha indicado que los creadores de contenido deberán declarar voluntariamente todo el trabajo que publiquen en el que hayan utilizado la IA. La plataforma ha recordado a los usuarios que deben usar su propio criterio, por si se encuentran con imágenes sin marcar.

En cambio, otros apuestan por la colaboración ciudadana. La plataforma microblogging Weibo anunció la creación de una opción para denunciar un contenido artificial que no lleve etiqueta.

Al mismo tiempo, las autoridades del país están desplegando un fuerte monitoreo del contenido de IA y aseguran tomar medidas enérgicas contra el marketing engañoso. Desde 2017, el gobierno chino ha ido promulgando numerosas leyes para regular la inteligencia artificial que chocan con la postura de Estados Unidos por proteger el avance de sus compañías desarrolladoras. En medio, la Unión Europea que también ha sido pionera en la creación de una legislación para la IA.