Apple Music quiere atraer a los usuarios que 'huyen' de Spotify: así es su herramienta para importar listas y bibliotecas

Apple Music, el servicio de música en streaming de la compañía californiana que en julio añadió mejoras en Replay y homenajes a las canciones más reproducidas, ya permite a los usuarios transferir toda su música de Spotify, aunque aún no en España.

La empresa liderada por Tim Cook ha ampliado de forma discreta la disponibilidad de su herramienta de transferencia de música a otros siete países, como informan desde MacRumors. Una función que permite importar listas de reproducción y bibliotecas de la competencia directamente a Apple Music.

Una característica que inicialmente se lanzó el pasado mes de mayo en Australia y Nueva Zelanda, y que ahora llega a otros siete países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Brasil, México y Alemania.

Eso es lo que confirma un documento actualizado de soporte técnico de Apple, donde la compañía de la manzana mordida explica a los usuarios cómo transferir su música de servicios como Spotify a Apple Music.

Para ello, los usuarios necesitan contar con una suscripción a Apple Music, con un iPhone o iPad actualizado a la última versión de sus sistemas operativos, un dispositivo Android con la última versión de la aplicación Apple Music y su nombre y contraseña para el otro servicio, como Spotify.

Fotomontaje con la app de Apple Music. Manuel Fernández Apple Music

También deben tener activada la sincronización de la biblioteca en todos sus dispositivos. Gracias a esta nueva herramienta de transferencia, los usuarios pueden migrar su música, álbumes y listas de reproducción de Spotify y otros servicios a Apple Music y a través de una asociación con SongShift.

De hecho, el gigante tecnológico confirma en su documento que "la transferencia de música a Apple Music la realiza un tercero". Para ello, los usuarios deben ir a la 'Configuración' de la aplicación 'Música' y tocar en 'Transferir música desde otros servicios'.

Después tan solo tienen que seleccionar la lista de servicios compatibles, iniciar sesión en ellos, elegir lo que se quiere migrar, tocar en 'Agregar a la biblioteca' y esperar a que Apple Music encuentre dicha música en su catálogo para completar la transferencia.

En el caso de no encontrarlos, Apple Music marca los elementos que deben revisarse. Eso sí, cabe señalar que solamente se pueden transferir las listas de reproducción creadas por el usuario, no las generadas por el servicio. También se puede utilizar el navegador web para transferir la música de Spotify a Apple Music.