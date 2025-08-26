El nuevo hormigón que cambiará la construcción para siempre: "Consigue estructuras más robustas y fiables"

El hormigón es la sustancia más usada por el ser humano, con más de 10.000 millones de toneladas al año, y es el responsable de alrededor del 8% de las emisiones globales de CO2. Más allá de esa contribución directa al calentamiento global, lo que más preocupa a los expertos es la ingente cantidad de agua que se utiliza para su fabricación, entre 160 y 185 litros por cada tonelada.

El curado es una de las etapas más críticas de la producción del hormigón y, a menudo, de las más descuidadas. El proceso, fundamental para que el cemento se hidrate por completo, es el que confiere al hormigón la resistencia, la durabilidad y el rendimiento que lo convierte en elemento imprescindible de la industria de la construcción.

En la práctica y dados los exigentes plazos con los que trabajan las constructoras, este paso se omite, se acelera o se ejecuta de manera deficiente de forma habitual, comprometiendo la integridad de la estructura con fisuras prematuras y una resistencia desigual.

Para atajar este problema, la multinacional Asian Paints ha desarrollado CureAssure, un aditivo líquido de curado interno que se integra directamente en la mezcla del hormigón y tiene el potencial de ahorrar 8.000 millones de litros de agua dulce al año solo en la región del Golfo Pérsico, el equivalente a las necesidades mensuales de agua de 450.000 hogares.

"Desarrollar CureAssure significó replantear el curado desde dentro hacia afuera", asegura Amit DasGupta, director sénior de Tecnología de la compañía en Gulf Business. "En lugar de tratar los síntomas en la superficie, nos centramos en resolver la causa, incorporando la disponibilidad de agua directamente donde se necesita. El resultado es una estructura de hormigón más robusta y fiable, independientemente del entorno en el que se coloque".

Aditivo de curado

Presentado como el primer aditivo de curado interno del mundo, la innovación de CureAssure radica en que integra el proceso de curado dentro de la propia matriz del hormigón, eliminando la dependencia de métodos externos como el riego con agua o la aplicación de compuestos de curado en superficie.

Esto no solo facilita la ejecución en el lugar de la obra, sino que además aborda de forma directa los retos que plantean condiciones climáticas extremas, como las que predominan en la región de los Emiratos Árabes, donde se ubica la sede y el principal mercado de Asian Paints. Allí, las temperaturas de más de 45°C y los vientos intensos provocan una evaporación muy rápida de la humedad superficial, dificultando un curado convencional verdaderamente efectivo.

Un edificio de hormigón blanco de reciente construcción. Timur Saglambilek, Pexels.

Una vez incorporado a la mezcla, el aditivo crea un depósito de humedad distribuido por toda la matriz del hormigón. A diferencia de los métodos convencionales que actúan solo en la superficie, CureAssure permite una hidratación controlada y sostenida desde el interior. Gracias a sus propiedades, es capaz de almacenar y regular la liberación de humedad internamente, sincronizando la disponibilidad de agua con la demanda de hidratación del cemento en cada etapa de su reacción.

Este sistema de autocurado se activa desde el momento en que se vierte el hormigón, proporcionando una hidratación ininterrumpida desde el inicio, sin necesidad de esperar al desencofrado. Esto elimina la dependencia de la mano de obra y ahorra tiempo, ya que hace innecesarios los ciclos de curado, que tradicionalmente van desde los 7 hasta los 14 días.

El resultado es un curado uniforme en todo el elemento de hormigón, ya sea un bloque, una losa o una columna, incluso en geometrías complejas o con alta densidad de acero de refuerzo, donde la aplicación de métodos externos es complicada.

Rendimiento superior

Según Asian Paints, el rendimiento de CureAssure ha sido validado mediante rigurosas pruebas de terceros y análisis avanzado de materiales, comparándolo con muestras de control curadas en diferentes condiciones: en laboratorio, en obra y al aire.

Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en las propiedades del hormigón tratado con el aditivo. En términos de resistencia a la compresión, las pruebas a 180 días muestran que el hormigón con CureAssure curado al aire (sin aporte externo de agua) alcanza una resistencia un 6% superior al del hormigón de control curado en condiciones de obra.

Incluso comparado con el curado con agua en laboratorio, el hormigón al que se le añade CureAssure llega a desarrollar una resistencia un 10% mayor.

Los técnicos realizaron exhaustivas pruebas en laboratorio con distintas mezclas Freepik Omicrono

La resistencia a la flexión, fundamental para que no aparezcan fisuras ni grietas, también muestra mejoras notables. A los 28 días, el hormigón con CureAssure curado al aire es un 19% más resistente (6,9 MPa) que el hormigón de control curado en obra (5,8 MPa).

En cuanto a la durabilidad, las pruebas de penetración de iones de cloruro (un indicador clave de la protección contra la corrosión) también revelan una mejora sustancial. A los 56 días, el hormigón con CureAssure curado al aire mostró una reducción del 22% en la penetración de cloruros en comparación con el hormigón de control curado en obra.

Esto se complementa con una menor absorción de agua, que a los 56 días fue un 29% inferior en las muestras con CureAssure curadas al aire respecto a las de control en obra, lo que indica una matriz de hormigón más impermeable.

El análisis microestructural con un microscopio electrónico de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) confirma estos hallazgos, revelando que las muestras con CureAssure presentan una matriz significativamente más densa, con menor porosidad y una hidratación más completa y uniforme.

Aplicaciones y sostenibilidad

El aditivo ya ha sido aprobado por Dubái para su uso en condiciones reales, en una ciudad en la que abundan construcciones tan complejas como DWTN Residences, un 'palacio' de 445 metros y 110 pisos que quiere rivalizar con el popular Burj Khalifa. Según Asian Paint, el producto se alinea con estándares globales como las directrices del American Concrete Institute (ACI) y las normas europeas.

Más allá de su rendimiento técnico, el impacto en la sostenibilidad es uno de los mayores valores de CureAssure. Al eliminar la necesidad de curado con agua, la tecnología permite un ahorro masivo de este recurso, especialmente valioso en regiones áridas o amenazadas por la sequía.

La eliminación de los métodos de curado externos también reduce los residuos asociados a compuestos químicos, así como la mano de obra y las emisiones de CO2 vinculadas al transporte y la supervisión de estas tareas.

"Con CureAssure, no solo lanzamos un producto: estamos redefiniendo un paso fundamental en la construcción", ha asegurado Joseph Eapen, director ejecutivo de Asian Paints.