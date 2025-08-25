Samsung incorpora el software One UI a sus electrodomésticos inteligentes: "Garantiza una experiencia natural y familiar"

Samsung acaba de dar un importante paso para sus electrodomésticos con inteligencia artificial (IA), una tecnología muy utilizada en España. El fabricante coreano ha anunciado la ampliación de su plataforma One UI en estos dispositivos.

Un software que proporcionará una experiencia unificada e intuitiva en smartphones, televisores y, ahora, en electrodomésticos inteligentes. Además, y como parte de esta iniciativa, estos últimos productos recibirán actualizaciones durante 7 años después de su lanzamiento.

Así lo ha confirmado Samsung en una nota de prensa, en la que detalla que esta iniciativa comenzará por los electrodomésticos lanzados en 2024, que se actualizarán en el próximo mes de septiembre.

"Al incorporar One UI a los electrodomésticos inteligentes, estamos transformando la forma en que las personas interactúan con la tecnología en sus hogares", señala Jeong Seung Moon, vicepresidente ejecutivo y director del Equipo de I+D de Digital Appliances (DA) en Samsung Electronics.

"Esta coherencia garantiza que la experiencia resulte natural y familiar en todos nuestros dispositivos", añade el directivo. Y es que con One UI, la compañía unifica esa experiencia de software en todos sus productos.

Los nuevos frigoríficos inteligentes de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort (Alemania)

Esto incluye aplicaciones y servicios como Bixby, Galería y Samsung TV Plus, que están disponibles en varios tipos de pantallas para permitir una interacción fluida entre dispositivos y la visualización de contenidos.

Además, la conectividad de los dispositivos también se ha mejorado a través de SmartThings, que integra los dispositivos del hogar en un ecosistema unificado con fácil acceso a servicios útiles como Family Care, Pet Care y Home Care.

En cuanto a la interfaz de usuario común, los usuarios se beneficiarán de interfaces familiares como Now Brief, que ofrecen información personalizada y relevante de un solo vistazo, como actualizaciones meteorológicas diarias o recetas personalizadas.

7 años de actualizaciones

Por otro lado, Samsung ha confirmado que sus electrodomésticos con conexión WiFi podrán recibir actualizaciones de software durante un máximo de siete años después de su lanzamiento, a partir de los modelos lanzados en 2024.

Las nuevas lavadoras y secadoras Bespoke AI de Samsung. Nacho Castañón Omicrono Fráncfort (Alemania)

Una medida que respalda la longevidad del producto, la mejora de la funcionalidad y la seguridad prolongada a lo largo del ciclo de vida del producto. A partir de septiembre, algunos modelos elegibles lanzados el año pasado recibirán varias actualizaciones de software que aportarán mejoras en la usabilidad, la inteligencia y la seguridad.

Knox Matrix, la plataforma de seguridad integral de Samsung, se extenderá a los frigoríficos, lavadoras y secadoras, aires acondicionados, EHS y cocinas de inducción empotradas con conexión WiFi lanzadas el año pasado.

También recibirán funciones más inteligentes, como la actualización de AI Vision Inside aplicada a los productos de 2025, o Bixby, que ahora admite Voice ID, pudiendo reconocer las voces de los usuarios y ofrecer experiencias personalizadas en dispositivos compartidos.

Samsung TV Plus, compatible con los frigoríficos con Family Hub, también se ampliará a Canadá, Brasil y la India, además de los países en los que ya estaba disponible; y las lavadoras con pantalla de 7 pulgadas admitirán ocho idiomas locales indios adicionales, como el bengalí, el punjabi y el gujarati.

Por último, el diseño renovado de One UI —que se vio por primera vez en los electrodomésticos de 2025— llegará a los modelos de 2024, como frigoríficos, lavadoras, cocinas y productos EHS, ofreciendo una navegación intuitiva y ajustes específicos para cada región.